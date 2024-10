Come votare: la guida completa ai documenti necessari

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre 2024 si svolgeranno le elezioni regionali in Liguria, in seguito alle dimissioni di Giovanni Toti. Nove candidati si contenderanno la presidenza, tra cui il sindaco di Genova, Marco Bucci (centrodestra), e l’ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando (centrosinistra). Gli elettori devono essere iscritti alle liste elettorali del comune di residenza e avere compiuto 18 anni entro il primo giorno delle elezioni. È necessario presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

In caso di smarrimento o furto della tessera elettorale, è possibile richiederne il duplicato presso gli uffici comunali, che saranno aperti in orari straordinari durante le elezioni. I seggi saranno aperti domenica 27 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre, dalle 7 alle 15. Circa 480.000 residenti in Liguria potranno votare.

Il voto può avvenire in diversi modi: si può esprimere un voto per una lista provinciale, che include automaticamente il voto per il candidato presidente collegato; si possono esprimere preferenze per i candidati all’interno della lista, indicando uno o due nomi di generi diversi; si può votare per il solo candidato presidente oppure per un candidato presidente e una lista provinciale collegata. È ammesso anche il voto disgiunto, che consente di votare per un candidato presidente e una lista provinciale non collegata.

Il candidato presidente è eletto con la maggioranza relativa dei voti, senza necessità di ballottaggio. Il secondo classificato è immediatamente eletto come membro del Consiglio regionale.

I nove candidati alle elezioni regionali in Liguria sono: Alessandro Rosson (Indipendenza), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia sovrana popolare), Marco Giuseppe Ferrando (Partito comunista dei lavoratori), Nicola Rollando (Per l’alternativa), Maria Antonietta Cella (Partito popolare del Nord), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Marco Bucci (centrodestra e liste civiche) e Andrea Orlando (centrosinistra e liste civiche).