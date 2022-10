come votare durante i Live del talent

X Factor 2022, Live: come votare durante le puntate dal vivo del talent di Sky con protagonisti Fedez, Rkomi, Dargen e Ambra.

Il momento più atteso è arrivato. Si parte con i Live di X Factor 2022. Sette appuntamenti unici e imperdibili che si svolgeranno tra il Teatro Repower di Milano e il Mediolanum Forum di Assago (la finale), con protagonisti i quattro giudici, Fedez, Rkomi, Dargen e Ambra, e le rispettive quattro squadre. Conduce Francesca Michielin, ma a determinare chi andrà avanti e chi no saremo anche noi, attraverso il nostro voto da casa. Scopriamo insieme in che modo votare in questa edizione del talent.

X Factor 2022: come votare

Sono dodici, ovviamente, i concorrenti arrivati fino a questo punto della competizione: Matteo Siffredi, Lucrezia Fioritti e i Tropea per Ambra; Matteo Orsi, Beatrice Quinta e i Disco Club Paradiso per Dargen D’Amico; Jacopo Rossetto, Santi Francesi e Giorgia Turcato per Rkomi; Linda Riverditi, Gaia Eleonora Cipollaro e Omini per Fedez.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

Tanti artisti di talento che hanno già diviso i fan e che potranno contare sull’appoggio del proprio pubblico. Per votare durante i Live, in modo totalmente gratuito, ci sono diversi modi:

– tramite web, accedendo al sito ufficiale da desktop e da mobile loggandosi con il proprio Sky ID o registrandosi;

– tramite l’app ufficiale XF2022, disponibile su tutti gli store, anche in questo caso facendo il login;

– con il decoder Sky e Sky Q;

– con il televisore Sky Glass.

Leggi anche -> X Factor 2022, scelti i dodici concorrenti per i Live: le pagelle dei quattro giudici

Come seguire X Factor 2022

La sedicesima edizione del talent potrà essere seguita in diretta su Sky Uno, mentre in differita i Live andranno in onda in chiaro il mercoledì successivo. Chi non volesse aspettare può comunque seguire ciò che accade durante i live attraverso il sito ufficiale di Sky, l’hashtag #XF2022, gli account social ufficiali di X Factor Italia, Sky Italia e Now TV su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok e poi ancora sui canali YouTube.