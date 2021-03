Come votare a Sanremo 2021: i numeri di telefono e sms per poter esprimere il proprio giudizio nella giuria del televoto al Festival.

Il regolamento di Sanremo 2021 dà ancora una volta grande peso al televoto. A scegliere la canzone vincitrice del Festival della Canzone italiana interverranno, come di consueto, la giuria demoscopica, l’orchestra, la Sala stampa e, appunto, il pubblico da casa con il televoto. Ma come si vota a Sanremo 2021 concretamente? Scopriamolo insieme.

Come votare a Sanremo 2021

Una delle novità di questa edizione del Festival è il ritorno del televoto già nelle prime due serate della kermesse. In questo modo il giudizio popolare torna ad avere un peso importante per la vittoria finale, come già accaduto lo scorso anno e in maniera molto maggiore rispetto a due anni fa.

Amadeus

Il televoto è offerto dalla Rai per i clienti degli operatori nazionali di rete sia fissa che mobile. Per la linea fissa è raggiungibile dalle utenze degli abbonati Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom e Irideos tramite chiamata. Per la telefonia mobile, invece, dalle utenze Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad e ho.mobile tramite sms.

Per esprimere il proprio voto bisognerà inviare il codice abbinato a ciascun artista in gara e comunicato solo nel corso della puntata. Questi i numeri di telefono da segnare sul proprio taccuino:

– 894.001 per le chiamate da fisso

– 475.475.1 per gli sms da mobile

Quanto costa votare a Sanremo 2021? Le chiamate da utenza fissa, indipendentemente dalla durata e da altri fattori contingenti, avranno un costo di 0,51 euro IVA inclusa. Gli sms avranno invece un costo di euro 0,50 iva inclusa da Tim, Poste Mobile, CoopVoce e Iliad e di 0,51 euro Iva inclusa da Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Le giurie di Sanremo

Ma quali sono le giurie di Sanremo 2021, oltre a quella del televoto, secondo il regolamento ufficiale? Conosciamole meglio insieme:

– la giuria demoscopica, composta da un compione statisticamente rappresentativo di almeno 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, che voteranno da casa attraverso un’app gestita da Noto Sondaggi ed Emg, nella prima e seconda serata e nella finale;

– la giuria della Sala stampa, tv, radio e web, composta dai giornalisti accreditati da Rai,c he voterà attraverso un’app gestita da Noto Sondaggi ed Emg nella quarta serata e nella finale;

– l’orchestra del Festival, composta dai musicisti e coristi dell’orchestra, che voteranno attraverso un’app gestita da Noto Sondaggi ed Emg nella terza serata, quella dedicata alla Canzone d’autore.