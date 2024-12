Come Vivremo Tra Dieci Anni: Un’Anticipazione di Google

Google ha ufficialmente annunciato Gemini 2.0, una nuova generazione di modelli linguistici (LLM), migliorando nettamente rispetto a Gemini 1.5. Tra le novità spicca Project Astra, un agente AI multimodale destinato a rivoluzionare l’interazione con la tecnologia. Presentato durante il Google I/O dello scorso maggio, Astra è concepito per comprendere e interagire con il mondo reale. Con Gemini 2.0, il potenziale di questo strumento diventa ancora più affascinante.

Project Astra è progettato per fornire assistenza in vari ambiti, come la comprensione di testi o informazioni su monumenti e oggetti. Utilizzando input vocali e visivi tramite dispositivi come Google Pixel 9, Astra offre anche pronunce corrette e dettagli contestuali. In futuro, il tool sarà compatibile con occhiali per la realtà aumentata, introducendo l’intelligenza artificiale nel mondo reale e spostando l’attenzione dalla tradizionale interazione tramite chatbot su smartphone o computer a un uso pratico e immediato.

Le capacità di Project Astra comprendono la comunicazione in più lingue con un riconoscimento del linguaggio naturale altamente sviluppato, inclusivi di accenti e termini rari. Strumenti come Google Search, Google Lens e Google Maps sono integrati, ampliando l’applicabilità dell’assistente. La memoria di Astra consente di trattenere fino a dieci minuti di conversazione, permettendo agli utenti di personalizzare l’esperienza.

Con Gemini 2.0, le interazioni diventano più fluide, con una latenza minima simile a quella di una conversazione umana. Le potenzialità della tecnologia sono considerevoli e promettono di evolversi ulteriormente con futuri miglioramenti nei modelli linguistici. Anche se non è stata comunicata una data precisa per il lancio di Project Astra, Google ha indicato che sarà disponibile nel corso del 2025. Rimane da vedere se sarà compatibile con vari dispositivi o esclusiva dei Google Pixel, e se richiederà un abbonamento a Gemini Advanced. In sintesi, Project Astra rappresenta un passo significativo verso un’interazione più integrata e pratica tra utenti e tecnologia.