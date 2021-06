Probabilmente pochi ricordano o conoscono la storia di Riccardo Selvatico e di conseguenza della Biennale di Venezia. Selvatico nacque a Venezia nel 1849, fu un intellettuale illuminato; poeta e commediografo. Alla fine dell’Ottocento diventò sindaco della città di Venezia e una sua intuizione ha cambiato per sempre la storia della sua città. L’amministrazione comunale di Venezia, da lui guidata, delibera durante l’adunanza consiliare del 19 aprile 1893 di istituire una Esposizione biennale artistica nazionale, da inaugurarsi il 22 aprile 1894. Da quella idea è nata una prestigiosa Istituzione che ancora oggi contribuisce a fare di Venezia una delle principali città di cultura del mondo. Sin da subito Selvatico e & decisero che l’iniziativa dovesse avere un forte respiro internazionale e allora invitarono i governi stranieri a costruire con progetti dei più importanti architetti del Novecento, dei Padiglioni sul terreno dei Giardini. Il terreno veniva offerto gratuitamente, ma la proprietà rimaneva del Paese straniero.

Il primo padiglione straniero, quello del Belgio, fu edificato nel 1907; l’ottava Biennale del 1909 si arricchì di tre nuovi padiglioni stranieri. Il padiglione della Gran Bretagna che non fu costruito ex novo, ma fu utilizzato un edificio esistente. Il padiglione della Germania, costruito accanto a quello inglese sulla collinetta dei Giardini, e il padiglione dell’Ungheria. I padiglioni di Francia e Svezia furono eretti nel 1912, entrambi progettati e costruiti direttamente dalla Biennale. Oggi l’area dei Giardini conta 29 padiglioni.

La prima considerazione, probabilmente anche banale ma necessaria da fare, è che una Fondazione come la Biennale di Venezia attraverso l’imponente attività culturale prodotta durante tutto l’anno con le diverse manifestazioni culturali delle diverse discipline (Arte, Musica, Cinema, Teatro, Architettura e Danza) attrae a Venezia ogni anno milioni di visitatori con un conseguente importante impatto economico sulla città. La seconda riflessione è di carattere squisitamente politico. Nei Giardini della Biennale di Venezia, abbiamo detto che sono ospitati 29 padiglioni di altrettanti Paesi del Mondo che più volte l’anno vengono animati dalle iniziative culturali promosse dai rispettivi Ministeri Culturali di ogni Paese.

Tutto questo significa che i più importanti esponenti culturali di tutti i Paesi del mondo più volte l’anno frequentano Venezia e gli amministratori di Venezia e gli operatori culturali del nostro Paese. Abbiamo l’idea di quanto tutto ciò possa essere importante a livello politico nazionale ed internazionale? Quale centralità nazionale ed internazionale regala il dispositivo Biennale a Venezia e al nostro Paese?

Premessa questa breve ricostruzione storica, arriviamo ai nostri giorni e alla diciassettesima Biennale di Architettura curata da Hashim Sarkis, architetto e docente nato a Beirut nel 1964.

“How will we live together?” (letteralmente: “Come vivremo insieme?”) il titolo di questa edizione della Biennale, che intende indagare approcci e soluzioni concrete, con uno sguardo volto al futuro, in una dimensione plurale e inclusiva non solo tra popoli ma anche tra specie.

Una Biennale erroneamente troppo criticata perché con poca architettura in un momento storico in cui l’urgenza dell’oggi e la complessità del mondo ci chiedono non solo dei nuovi approcci transdisciplinari ma soprattutto di occuparci dei problemi delle persone e del nostro ambiente.

Cinque le sezioni di questa Biennale. Come vivremo insieme: come esseri umani tra le diverse specie, come nuovi nuclei familiari, come comunità emergenti, tra diversi Paesi, come unico Pianeta.

Come ogni Biennale, tanti gli spunti di riflessione preziosi, altri decisamente meno. L’Arsenale stravince sui Giardini, deludenti i Padiglioni di peso di Francia, Germania, Giappone e Russia.

Bello il Padiglione degli Stati Uniti d’America, con “American Framing” di Paul Andersen e Paul Preissner, una enorme installazione-playground di legno diventa la porta di accesso al Padiglione di Roosevelt e Aldrich degli anni trenta per riflettere sul valore sociale del legno che azzera le distinzioni di tipologia e di classe. In cima all’installazione, una veduta impareggiabile sui Giardini, fa riflettere sulla potenza dell’intuizione di Riccardo Selvatico quando pensò di trasformare degli anonimi giardini pubblici nel più grande contenitore di arte e cultura del mondo.

Bravo Alessandro Melis curatore del Padiglione Italia con “Comunità Resilienti” articola un racconto imponente di un Paese che si sta ripensando dal basso, dalle periferie, fuori dai palazzi del potere. “Disintossicare l’architettura dalle ineguaglianze” di RebelArchitette tratta il tema dell’intersezionalità e del ruolo della prospettiva femminile; le Università come agenzie di resilienza a cura di Maurizio Carta; Jericho il geniale progetto di Francesco Lipari di una macchina terraformante, mobile ed ecologica ideata allo scopo di fertilizzare e rinaturalizzare terreni agricoli privi delle originarie capacità produttive, come risposta al problema del contenimento del consumo del suolo; il “Laboratorio Peccioli” piccolo borgo pisano che gestisce in modo eccellente una gigantesca discarica, trasformando immondizia e rifiuti in energia, servizi, opportunità e ricchezza, bellezza e benessere. Se non ci credete guardate la terrazza sospesa di Mario Cucinella, un meraviglioso trampolino sulla valle per godere di uno straordinario panorama mozzafiato.

All’Arsenale tantissime le suggestioni affascinanti: “Refuge for Resurgence” di Superflux, è una tavola da pranzo allestita per un banchetto multi-specie ambientato dopo la fine del mondo; il barrio “La Palomera” a Caracas di Enlace Arcquitectura, racconta di una rete di spazi verdi costituita da quasi due ettari di scalinate, vialetti, cortili e piazzette ricchi di vegetazione con dozzine di orti e giardini con piante coltivate per cucinare, per curare le malattie e tenere lontani gli insetti; “Ego to Eco” di EFFEKT già progettisti di “Urban Village Project” per SPACE10 e Ikea, propongono una visione per comunità sostenibili nel rispetto della natura, ripensando il modo in cui progettare, finanziare, costruire e gestire case; “Floating University” nei pressi dell’ex aeroporto di Tempelhof di Berlino a cura di Raumlabor, mette insieme uomo e natura, in un bacino idrico inquinato viene creato un luogo di incontri e sorprese per stimolare idee e relazioni.

“How to Begin Again…” di COHSTRA coglie più di tutti la sfida del nostro tempo, aiutare i cittadini a diventare cittadini attivi e leader civici, imparando a cooperare invece di competere per costruire una nuova consapevolezza e nuove visioni, progettualità, strategie e azioni per far diventare le città più sostenibili, eque ed inclusive.