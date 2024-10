Come vestirsi ad Halloween? “Attenzione ai trucchi dark e agli spray per capelli”

Halloween è alle porte e i fan, anche italiani, si preparano con costumi e trucchi. Tuttavia, è importante considerare i possibili rischi per la pelle, tra cui dermatiti o reazioni allergiche, soprattutto per i bambini. Francesca Farnetani, professoressa di dermatologia dell’Università di Modena e Reggio Emilia, offre alcuni consigli per evitare problemi.

In particolare, l’uso di cosmetici scuri in zone altamente allergiche del volto, come quella perioculare e peribuccale, richiede prudenza. È consigliabile utilizzare solo prodotti cosmetici acquistati in negozi affidabili, come profumerie, o cosmetici da banco conformi alle normative, evitando quelli che contengono allergeni vietati. Nei bambini con allergie note, come al nickel o ai profumi mix, è preferibile evitare il trucco, optando per alternative come maschere o visiere.

Se un bambino mostra segni di prurito o intolleranza durante l’applicazione del trucco, è importante interrompere immediatamente. In caso di fastidi, è consigliato rimuovere il trucco con acqua abbondante e non riapplicare il prodotto. Qualora non si verifichino intolleranze, si può procedere con il trucco, ma è cruciale rimuoverlo con struccanti adeguati, evitando saponi comuni.

Farnetani sottolinea che ai rischi non sfuggono nemmeno i prodotti per capelli, come spray colorati che possono causare reazioni allergiche. È essenziale assicurarsi che questi spray siano conformi e privi di allergeni vietati. Inoltre, il cuoio capelluto è una zona sensibile e necessita di attenzione.

Per prevenire reazioni avverse, è utile eseguire un test su una piccola area di pelle prima di Halloween. In assenza di reazioni dopo 15-20 minuti, si può procedere. In caso contrario, è consigliato l’uso di una crema cortisonica e consultare un professionista.

In conclusione, prepararsi per Halloween richiede consapevolezza e attenzione, specialmente per i più giovani, per garantire che la festa rimanga un momento di divertimento senza spiacevoli sorprese per la pelle.