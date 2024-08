Come venivano eliminati i mammuth? Ecco alcune armi ingegnose

Un recente studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE potrebbe aver individuato le “vere” armi utilizzate dai nostri antenati durante l’era glaciale, per cacciare enormi animali come i mammut. No, non si tratta delle lance!

Questa volta non c’è un bambino di 9 anni che ha trovato un dente di mammut in giardino, ma l’idea per lo studio in questione nasce dal mistero che circonda le cosiddette punte Clovis, rinvenute in tutto il Nord America e datate tra 13.050 e 12.650 anni fa.

Parliamo di peculiari punte recuperate in particolare all’interno degli scheletri di mammut e riconoscibili dai bordi affilati e dalle intaccature scanalate che potete osservare al seguente link. Nessuno era infatti completamente sicuro del loro utilizzo… almeno fino ad oggi.

Trovando abbastanza forzata la teoria che le vede parte di lance adoperate per la caccia, il team ha ipotizzato l’utilizzo di una “nuova” arma strettamente collegata alle punte: la picca.

Si tratta di specifici strumenti in grado di sfruttare lo slancio dell’animale a proprio vantaggio. Inoltre, da una scrupolosa analisi, è emerso che già l’antico storico greco Senofonte riporta l’uso di picche per la caccia ai grandi cinghiali, mentre, in altre parti del mondo, armi simili venivano impiegate contro “elefanti da guerra indiani e africani”.

“Gli elementi chiave della picca sono una punta affilata per penetrare nella pelle spessa o nell’armatura e un’asta lunga e robusta che poteva essere conficcata nel terreno per sfruttare l’energia della carica dell’animale”, scrivono i ricercatori.

Dopo aver condotto varie prove, il team afferma che le punte inserite in una picca funzionano come un proiettile a punta cava poiché la lama si stacca dall’asta dopo aver oltrepassato la pelle di un animale, causando delle ferite letali, o comunque gravissime.

In realtà, non ci sarebbe niente di strano nell’utilizzo di quest’arma: “Le picche sono state utilizzate per oltre due millenni per fermare i cavalli da guerra in battaglia”, affermano i ricercatori stessi.

Dopo il misterioso linguaggio dell’isola di Pasqua che continua a far discutere, l’utilizzo delle picche spiegherebbe anche perché le punte Clovis vengono spesso scoperte all’interno degli scheletri di mammut, dove rimanevano intrappolate fino alla morte dell’animale.