Mika ha organizzato un grande concerto per Beirut, la sua città natale, dopo la tremenda esplosione del 4 agosto che ha messo in ginocchio l’intero Libano.

Mika si è mosso in prima persona per aiutare Beirut e il Libano. L’artista è riuscito a mettere in piedi un grande concerto a scopo benefico per riuscire ad aiutare la propria città. “Siamo partiti dall’idea di realizzare un concerto con cinque telecamere e siamo arrivati a mettere in piedi uno show che coinvolge 10 paesi con 12 troupe diverse, con una squadra di oltre 300 persone“, ha spiegato l’artista in un’intervista a Domenica In. Ecco tutte le informazioni sullo show I Love Beirut organizzato dal giudice di X Factor 2020.

Mika: il rapporto speciale con Beirut

Il live andrà in onda instreaming il 19 settembre e servirà per raccogliere fondi da devolvere alla capitale del Libano, ferita dall’esplosione del 4 agosto. “Sono nato a Beirut nel 1983, durante la guerra civile“, ha spiegato il cantautore britannico: “Quando avevo un anno e mezzo la mia famiglia si è trasferita a Parigi, ma questa idea di essere libanesi è rimasta profondamente nella nostra casa. Ho il passaporto USA, sono cresciuto tra Londra e Parigi, ma ho sempre mantenuto il filo rosso con il Libano: la mitologia di Beirut è da sempre presente nella nostra famiglia, fa parte della mia identità ed è una grande fonte di ispirazione per il mio lavoro“.

I Love Beirut: i biglietti per il concerto speciale di Mika

Già nell’immadietao indomani dell’espolosione Mika aveva scritto una lettera per esprimere il suo amore per Beirut. Ha quindi deciso subito di far seguire i fatti alle parole, organizzando uno straordinario live che porterà i fan in viaggio, partendo dalla Toscana, tra il Messico, Los Angeles, New York, Roma e soprattutto nelle strade di Beirut, tra le macerie di un dramma che spezza il cuore.

I biglietti per poter partecipare a questo evento unico nel suo genere sono in vendita a 10 euro sulla piattaforma TicketMaster e permettono di avere accesso via YouTube al concerto che inizierà il 19 settembre alle ore 21. Tutto il ricavato sarà devoluto a favore della Croce Rossa del Libano e Save the Children.

Di seguito il tabellone del concerto: