Come vedere i dispositivi registrati su Amazon Prime Video? Non è difficile

Ora che siete a conoscenza della possibilità di cancellare la cronologia delle ricerche di Amazon Prime Video, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento su queste pagine a funzioni legate al ben noto servizio di streaming. Più precisamente, questa volta approfondiamo l’opportunità di vedere i dispositivi associati a Prime Video.

Se, infatti, siete soliti cambiare spesso il dispositivo con cui utilizzate il servizio, magari perché passate, ad esempio, da smartphone a tablet, con qualche eventuale incursione lato computer e console, potrebbe risultare una buona idea effettuare questo tipo di verifica. Così facendo, d’altronde, risulta possibile eliminare per sicurezza i collegamenti non più in uso.

A tal proposito, in questa sede effettueremo un esempio pratico relativo all’applicazione per dispositivi mobili del servizio, più precisamente a quella ottenibile lato Android direttamente dal Play Store di Google. Ebbene, una volta avviata quest’ultima applicazione e scelto eventualmente il giusto profilo tra quelli che vengono indicati a schermo, quel che potreste voler fare è innanzitutto premere sull’icona del profilo presente in alto a destra.

Dopodiché, una volta fatto tap sull’icona dell’ingranaggio che compare a schermo, potrete selezionare il riquadro “Dispositivi registrati”. Così facendo, compariranno a schermo i dettagli in merito ai dispositivi su cui è in uso il vostro account Amazon Prime Video. Vi basterà quindi premere sulla voce “Annulla registrazione”, nel caso in cui riscontriate qualche collegamento ormai datato, così da scollegare il relativo dispositivo.