Come Utilizzare un’Alternativa a CapCut

Edits è la nuova app per Instagram sviluppata da Meta, dedicata ai creator professionisti e pensata come alternativa a CapCut. Disponibile per Android e iPhone, consente di creare e condividere video brevi in modo semplice, grazie a strumenti intelligenti e un’interfaccia intuitiva. Gli utenti possono prendere appunti sulle idee, organizzare progetti, modificare video con effetti speciali, sostituire sfondi e inserire sottotitoli automatici, il tutto gratuitamente, senza pagare per strumenti aggiuntivi o rimuovere filigrane.

Tra le caratteristiche principali di Edits, c’è la funzione Idee, che permette di annotare spunti creativi, e Progetti, per mantenere ordine nelle creazioni. La sezione Ispirazioni offre contenuti di tendenza da cui trarre ispirazione. Tra gli strumenti tecnici, spiccano il Green Screen, per sostituire lo sfondo, e Timeline, per gestire le clip. La funzione Animazione trasforma immagini statiche in video animati, mentre Ritagli permette di isolare oggetti nei video.

Edits è utile sia per chi ha già un pubblico, sia per chi desidera migliorare la qualità dei contenuti video, come progetti scolastici o documentazione personale. La funzione di sottotitoli automatici rende i contenuti più accessibili. I video possono essere esportati senza watermark, diversamente da altre app. Il set di strumenti è potente e integrato senza costi nascosti, con però la possibilità che future funzionalità avanzate possano essere a pagamento.

Meta prevede sviluppi futuri, come strumenti di modifica avanzati con intelligenza artificiale e opzioni di collaborazione. Edits va oltre un semplice editor video, diventando un hub creativo per chiunque desideri comunicare tramite video. Per provarla, si può scaricare dal Google Play Store o dall’App Store.