Come Utilizzare Meta AI su Facebook Messenger

Meta AI è ora disponibile anche su Facebook all’interno dell’app Messenger, dopo il suo lancio su WhatsApp e Instagram. Basato sul modello Llama 3.2, l’assistente virtuale rappresenta un passo avanti per l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle applicazioni di Meta, offrendo uno strumento di conversazione per assistere, informare e intrattenere gli utenti in modo rapido e naturale.

Per utilizzare Meta AI, è sufficiente aggiornare l’app Messenger all’ultima versione, poiché la nuova funzione appare automaticamente. Gli utenti possono interagire con il chatbot attraverso la barra di ricerca, digitando una richiesta, oppure selezionando tematiche suggerite. In alternativa, è possibile toccare un’icona dedicata per accedere a una scheda con domande e argomenti disponibili. In entrambi i casi, si apre una chat in cui Meta AI risponde come un messaggio normale.

Tuttavia, sorgono preoccupazioni riguardo alla privacy degli utenti. All’inizio dell’utilizzo, viene visualizzato un disclaimer che informa di non condividere dati sensibili con il chatbot. Meta chiarisce che Meta AI non accede alle conversazioni con altri, e si può interagire solo tramite messaggi diretti. Non ci sono notifiche automatiche inviate dal chatbot, e i dati condivisi non vengono utilizzati per addestrare modelli AI. È possibile che alcune informazioni vengano condivise con partner esterni in forma anonima per migliorare la qualità del servizio. Infine, Meta conferma che non è previsto l’intervento dell’IA nelle conversazioni personali o nei commenti sui post di Facebook.