Come una foto ha cambiato la vita di Jax e Grim

L’adozione di un animale può trasformare radicalmente la vita sia dell’animale che del suo nuovo proprietario. Questo è esattamente ciò che è accaduto a Jax, che non prevedeva di adottare un cane, fino a quando non ha visto la foto di Grim su una pagina dedicata alle adozioni.

Grim era un cane abbandonato in Arkansas, considerato non più attraente perché non era più un cucciolo. Dopo essere stato lasciato per strada, il rifugio NovaStar l’ha salvato e trasferito a Brooklyn per aumentare le sue possibilità di trovare una nuova famiglia. Quando Jax ha visto il suo musetto tenero, ha sentito un’immediata connessione e ha deciso di adottarlo.

Da quel momento, Grim si è rivelato un compagno ideale: affettuoso, intelligente e leale. Ora vive serenamente con Jax e la sua nuova vita è raccontata anche attraverso il suo profilo TikTok, @grimtheozzy, dove condivide momenti della sua quotidianità. Grim ha trovato una famiglia che lo ama e una seconda opportunità che lo rende finalmente felice.