Come un pesce preistorico causa il mal di denti oggi

Uno studio pubblicato su Nature da Yara Haridy dell’Università di Chicago rivela che il mal di denti negli esseri umani ha radici che risalgono a un pesce vissuto circa 500 milioni di anni fa. Inizialmente, i denti non erano progettati per masticare, ma per "sentire" l’ambiente circostante. Questi primi "denti", presenti sulla pelle degli antichi pesci come l’Eriptychius, fungevano da sensori cruciali per la sopravvivenza.

L’autrice ha esaminato i fossili microscopici di pesci, scoprendo che le strutture simili a denti erano più vicine a sensilli degli insetti, utilizzati per percepire vibrazioni e temperature. Il pesce Anatolepis, un invertebrato con un esoscheletro dotato di odontodi, è considerato uno dei primi animali con caratteristiche dentali, sebbene non fosse un pesce vero e proprio. Gli odontodi di Eriptychius, invece, contenevano vera dentina, permettendo la percezione di stimoli ambientali.

Scienziati moderni hanno osservato che squali, razze e pesci gatto possiedono ancora odontodi: denti esterni legati a terminazioni nervose, simili ai loro antenati. La transizione dai denti esterni a quelli interni nella bocca ha permesso una maggiore specializzazione per la masticazione. Nonostante questa evoluzione, l’antica funzione sensoriale rimane, spiegando la sensibilità dei denti umani agli sbalzi di temperatura e alle carie, collegando così il dolore attuale a un’eredità evolutiva risalente ai mari primordiali.

