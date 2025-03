Come trattare la sindrome del lupo mannaro nel cane: cosa sapere

La sindrome del lupo mannaro nei cani è una malattia dermatologica caratterizzata principalmente dalla perdita di pelo ciclica e alterazioni cutanee. Questo termine si riferisce a una patologia cutanea che provoca sintomi simili a quelli dei racconti di licantropi, ed è stata collegata a casi in crescita negli animali domestici. In particolare, diversi cani in Germania hanno mostrato sintomi gravi dopo aver masticato ossa contaminate. I principali sintomi includono un’alopecia simmetrica sui fianchi, pelle ispessita e infiammata, e un comportamento irrequieto dovuto al disagio cutaneo.

Le razze più colpite includono Bulldog Inglese, Boxer e Dobermann. Il problema, definito scientificamente come iperplasia epidermica con alopecia ciclica, è spesso attribuito a squilibri ormonali e può richiedere interventi specifici. Il trattamento può prevedere farmaci ormonali, creme topiche per favorire la crescita del pelo, e integratori alimentari per migliorare la salute della pelle. Se si verificano infezioni batteriche, è necessario un trattamento antibiotico.

Negli Stati Uniti è stato segnalato un aumento di malattie misteriose nei cani, con sintomi simili a una tosse anomala. I veterinari hanno avvertito i proprietari di far controllare i propri animali se manifestano sintomi anomali. Allo stesso modo, la situazione nei Paesi Bassi ha spinto l’agenzia per la sicurezza alimentare a indagare sulla possibile presenza di sostanze nocive nelle ossa che potrebbero aver influito sulle condizioni neurologiche degli animali. La sindrome del lupo mannaro è dunque un fenomeno che richiede attenzione e approfondimenti.