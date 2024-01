Come trasportare un cucciolo appena nato: i passaggi da seguire

Che tu debba portarlo a casa o dal veterinario, devi sapere come fare. Ecco come trasportare un cucciolo appena nato.

Adottare un amico a quattro zampe è un’esperienza fantastica. È possibile adottare cani di qualsiasi tipo di taglia, razza ma anche qualsiasi età sia appena nati, sia cuccioli di qualche mese sia anche cani anziani.

Tuttavia quando adottiamo una piccola palla di pelo dobbiamo sapere in che modo possiamo prendere e trasportare quest’ultimo quando dobbiamo uscire con lui.

Nel seguente articolo vedremo in che modo dobbiamo prendere il piccolo amico peloso e come trasportare i cuccioli appena nati nel modo più sicuro.

Come prendere un cucciolo appena nato

La prima cosa da fare quando si adotta un piccolo amico peloso è socializzare con lui, solo in questo modo possiamo prenderlo con sicurezza e portarlo dove desideriamo.

Tuttavia, i cuccioli sono piccole palle di pelo che possono dimenarsi quando si sentono toccati, per questo è necessario fare molta attenzione.

Per prendere il cucciolo di cane, o gatto, nel modo giusto è necessario innanzitutto avvicinarsi al cucciolo dal lato del corpo, abbassarsi con le ginocchia a terra e lasciarsi annusare da Fido.

Una volta che la piccola palla di pelo è tranquilla, poniamo una mano dietro al sedere e un’altra mano sotto il petto del cucciolo e alziamo quest’ultimo delicatamente poggiando la schiena della palla di pelo sul nostro petto.

Dopodiché, alziamoci lentamente in posizione eretta e nel contempo rassicuriamo il nostro cucciolo con voce tranquilla. Una volta alzati facciamo accoccolare la palla di pelo sul nostro petto e accarezziamolo.

Come trasportare un cucciolo appena nato

Quando adottiamo un cane adulto, è più facile trasportarlo nel momento in cui dobbiamo portarlo in auto e viaggiare insieme a lui, anche perché utilizziamo il guinzaglio.

Quando invece si tratta di un cucciolo appena nato, potrebbe essere difficile capire in che modo possiamo portarlo con noi.

Innanzitutto, sappiamo che quando i cani sono troppo piccoli non dovrebbero uscire se non presentano vaccinazioni, in quanto sono più a rischio di contrarre infezioni e malattie.

Tuttavia quando dobbiamo portare il cucciolo a casa o quando dobbiamo sottoporre quest’ultimo al primo controllo veterinario, il quale dovrebbe essere svolto quando il cucciolo ha circa 6 settimane di età, come possiamo trasportare la nostra piccola palla di pelo?

Per trasportare i cuccioli di cane, ma anche di gatto, appena nati bisogna stare molto attenti in modo tale da garantire alla nostra piccola palla di pelo benessere e sicurezza.

Tutti i passaggi da seguire per portare un cucciolo appena nato dal veterinario o dal rifugio a casa nel modo più sicuro possibile sono i seguenti: