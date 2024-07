Come tenere lontani i piccioni dal vostro balcone: soluzioni speciali

Come tenere lontani i piccioni dal vostro balcone: soluzioni efficaci e sicure per liberarsi da intrusi, ma nel rispetto dei volatili.

Preparatevi a dire addio a sporcizia, rumori e fastidiosi ospiti pennuti. In questo articolo, scoprirete alcuni rimedi pratici e sicuri che vi aiuteranno a trasformare il vostro balcone in un’oasi di pace.

Finalmente liberi da intrusi indesiderati, ma soprattutto nel rispetto del benessere di questi volatili. Scoprite come tenere lontani i piccioni dal vostro balcone.

Come tenere lontani i piccioni dal vostro balcone

Stanchi di ritrovare il vostro balcone ricoperto di guano( decomposizione di escrementi dei volatili) e piume di volatili?

Fortunatamente, esistono diverse soluzioni per risolvere questo problema. Scopriamo di cosa si tratta!

Come dicevamo, per allontanare i piccioni dal balcone senza danneggiare i volatili, ci sono diversi metodi efficaci da poter considerare.

Tenerli lontani può essere una sfida, ma è possibile iniziare eliminando le fonti di cibo come briciole di pane o semi.

Detto ciò, è bene sapere che i piccioni sono molto sensibili a certi stimoli visivi, perciò potete optare per sagome di rapaci, come falchi o gufi, palloncini gonfiabili a forma di occhi o anche girandole e cd che riflettono la luce solare.

Inoltre, esistono repellenti naturali che possono risultare efficaci in quanto particolarmente sgraditi ai piccioni.

Questi sono, il pepe nero e il peperoncino, insieme alla cannella, alla menta e all’eucalipto. Con questi prodotti, è possibile creare miscele da distribuire sul balcone per tenere lontani i piccioni.

Esistono anche dispositivi ad ultrasuoni che emettono suoni fastidiosi per i piccioni, ma che sono impercettibili per l’uomo.

Tali dispositivi, possono essere efficaci specialmente se usati insieme ad altri metodi per un’azione combinata di dissuasione.

Se preferite, invece una soluzione più fisica considerate reti anti-piccioni, dissuasori a spillo o fili metallici che impediscono loro di atterrare sul balcone.

Queste barriere fisiche sono disponibili in vari tipi e dimensioni adatte a diversi spazi e stili. Ricordatevi che è importante scegliere metodi non dannosi per gli animali evitando, perciò trappole o veleni per non uccidere i piccioni.

Sappiate che la pazienza è essenziale per trovare la soluzione migliore per il vostro balcone.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>>Girandola per tenere lontani piccioni e uccelli: come realizzarla

Quando coinvolgere le autorità locali per allontanare i piccioni?

In alcune circostanze specifiche, potrebbe essere necessario richiedere l’intervento delle autorità locali.

Vediamo quali queste situazioni:

se i piccioni hanno creato un nido sul tuo balcone e se la loro presenza è talmente numerosa da creare serie disagi;

e se la loro presenza è talmente numerosa da creare serie disagi; se rappresentano una minaccia alla salute pubblica trasmettendo malattie o parassiti;

trasmettendo malattie o parassiti; se i piccioni causano danni significativi a proprietà o edifici, come ad esempio: erosioni di facciate o tetti.

Detto ciò, laddove dovesse essere necessario per richiedere l’intervento delle autorità locali è necessario contattare il servizio competente del proprio comune, fornendo dettagli sulla situazione e della gravità del problema.