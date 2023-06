Come tenere lontane le vespe e curare le punture di questi insetti

I migliori metodi per tenere lontane le vespe e i migliori rimedi naturali per curare le loro punture in caso di attacco.

Le api e le vespe sono gli insetti più temuti durante la bella stagione. C’è anche chi ha sviluppato una vera e propria fobia nei confronti di questi animaletti volanti che si chiama apifobia o melissofobia. Questo secondo termine deriva dal greco in cui “melissa” significa “ape”.

Bisogna fare una distinzione, però. Le api sono molto utili in natura, prelevano il polline dai fiori e producono miele, pappa reale e cera. Le vespe non producono nulla. Sono diverse anche fisicamente. Le api sono più pelose, piccole e tozze, con striature nere e gialle non ben definite. Le vespe sono più lunghe, lisce e senza pelo, con righe bianche e gialle molto definite ed evidenti.

Le vespe sono molto più aggressive nei confronti dell’uomo e le loro punture sono molto dolorose. Ecco perché vedremo come tenere lontane le vespe. Saperlo è importante perché loro, a differenza delle api, possono pungere più e più volte.

Inoltre, vedremo come curare le loro punture in modo naturale e come agire. Non è un aspetto da sottovalutare in quanto possono provocare reazioni allergiche in alcune persone più o meno gravi.

Come tenere lontane le vespe: consigli utili

Le vespe sono onnivore e partiamo da questo aspetto per capire da che cosa sono attratte.

Questi insetti si nutrono di frutta, di alimenti dolci ma anche di cibi con molte proteine come la carne e il pesce. Adorano anche i salumi. Ecco perché sono sempre presenti quando le persone si riuniscono per un picnic, ad esempio.

Non sono solamente attratte dal cibo, anche gli odori particolarmente forti li incuriosiscono. Pensiamo a creme per capelli, crema solare, lo stesso sudore attira quelle con il pungiglione, oppure profumi intensi come quello della vaniglia.

Come se tutto questo non bastasse, le vespe sono attratte dai colori sgargianti. Quindi, anche il nostro modo di vestire può attirarle e condurle a pungerci.

Sapendo tutto questo, ecco come tenerle lontane con alcuni pratici consigli:

evitare di vestirsi con colori sgargianti come giallo o arancione;

evitare creme troppo profumate, anche al mare;

se si è particolarmente sudati, attenzione a non avvicinarsi mai ad alveari;

attenzione mentre state mangiando della frutta all’aperto;

non lasciare mai bottiglie di bibite zuccherate aperte, arriveranno immediatamente.

Tutto questo può aiutare a non attirare la loro attenzione e a passare inosservati. Inoltre, ecco gli odori che le infastidiscono:

caffè

aceto

citronella

lavanda

menta

rosmarino

timo

Per loro questi odori sono molto sgradevoli e se ne terranno alla larga.

Come curare le loro punture

Se tutto questo non dovesse bastare e, purtroppo, venite punti da una vespa, allora bisogna sapere come agire.

Le loro punture sono molto dolorose e il veleno può essere pericoloso. Come abbiamo già accennato, può provocare reazioni allergiche in alcune persone più o meno gravi. Alcune possono avere solamente gonfiore o irritazione cutanea, mentre altre possono andare in shock anafilattico e rischiare di morire.

Se veniamo punti, la prima cosa da fare è non agitarsi e cercare subito del ghiaccio e dell’acqua fredda. Impacchi sulla zona interessata dalla puntura aiuteranno a diminuire il gonfiore. Subito dopo, è necessario applicare una crema cortisonica oppure antistaminica.

Se iniziano, invece, a manifestarsi dei sintomi gravi come difficoltà a respirare, allora bisogna chiamare immediatamente i soccorsi. Loro sapranno come intervenire e risolvere la situazione.