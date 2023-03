come tenere al sicuro micio e il tuo computer

I felini amano salire su ogni superfice e spesso possono rompere anche oggetti. Vediamo insieme come avere una scrivania a prova di gatto.

Chi convive con un amico peloso è a conoscenza di quanto quest’ultimo possa essere curioso e di quanto ami le altezze. Infatti molto spesso possiamo notare i nostri felini camminare sul tavolo della cucina ma anche sulla nostra scrivania, facendo cadere di tanto in tanto qualche oggetto, o ancora calpestando la tastiera del nostro Pc.

Per proteggere Micio e il nostro computer sarebbe opportuno tenere una scrivania a prova di gatto, vediamo insieme nel seguente articolo cosa fare.

Scrivania a prova di gatto: ecco come fare

I gatti amano le altezze e sono animali molto curiosi. Per questo motivo molto spesso possiamo ritrovarli sul tavolo della cucina o anche sulla nostra scrivania.

Spesso su quest’ultima è presente un computer o un Pc portatile, con i relativi cavi, documenti e oggetti vari, tutto ciò che può attirare l’attenzione di una palla di pelo.

Infatti Micio salendo sulla scrivania può calpestare la tastiera del nostro Pc, può far cadere gli oggetti presenti su di essa, masticare i cavi, danneggiare in generale il nostro spazio lavorativo.

Come possiamo risolvere il problema? Nel caso in cui non sia possibile impedire al felino di entrare nella stanza dove è presente la nostra scrivania, sarebbe opportuno rendere quest’ultima a prova di gatto, proteggendo oltre che la scrivania anche il nostro felino.

Proteggere i cavi

Proteggendo i cavi del nostro Pc, o di altri oggetti presenti sulla scrivania, non solo evitiamo che Micio possa rovinarli, ma evitiamo anche che il felino possa farsi del male.

Per questo motivo sarebbe opportuno riordinare i cavi utilizzando organizzatori di cavi (scatole di plastica al cui interno possiamo mettere i cavi). Possiamo proteggere i cavi anche utilizzando i seguenti oggetti:

Manicotti e tubi (che coprono i cavi)

Fascette per cavi

Vassoio porta-cavi

Proteggere il Pc o il laptop

Una delle situazioni in cui potremmo trovarci quando conviviamo con un amico peloso, è ritrovare Micio camminare sulla tastiera del Pc.

Dato che quest’ultima presenta tasti di scelta rapida, come quello dell’accensione e dello spegnimento, il nostro amico peloso con le sue zampine potrebbe spegnere il Pc nel momento in cui a noi serve assolutamente acceso. Per evitare ciò potrebbe essere utile disabilitare i tasti di scelta rapida.

Proteggere la scrivania (generale)

Infine per evitare che il nostro amico peloso salga sulla scrivania e faccia cadere i nostri documenti o oggetti vari presenti su di essa, potrebbe essere utile porre la sua cuccia sulla scrivania. D’altronde il nostro gatto presenta tale comportamento semplicemente perché vuole stare accano a noi.

Nel caso in cui non si voglia mettere la cuccia di Micio sulla scrivania (per mancanza di spazio), potrebbe essere utile porre una sedia accanto a noi e permettere al felino di salirci sopra per vedere ciò che facciamo e per stare insieme a noi.