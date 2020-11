Come suonare la chitarra: cinque pratici consigli per iniziare lo studio della chitarra da autodidatta e cominciare ad usare lo strumento correttamente.

Per alcuni musicisti, imparare a suonare la chitarra da soli è davvero l’unica strada da percorrere. Non c’è nulla che possa sostituire un insegnante o un mentore esperto che si impegna ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, ma spesso le lezioni costano e l’unica strada è quella dell’autodidattica.

Inoltre, ogni insegnante ha un proprio metodo di insegnamento che segue il suo di ritmo, non il nostro. Pertanto, vi forniamo cinque semplici suggerimenti per imparare a suonare la chitarra da soli se si è neofiti dello strumento.

Come a suonare la chitarra: suggerimenti

Impara a sintonizzare l’orecchio. La prima cosa che dovresti imparare è come accordare la chitarra. Ovviamente non ha senso passare ore a esercitarsi su una chitarra che non suona bene! È importante accordare la propria chitarra, soprattutto se si è alle prime armi. Le corde aperte di una chitarra sintonizzata sull’intonazione standard di un concerto, a partire dalla sesta corda, sono le note E-A-D-G-B-E (Mi-La-Re-Sol-Si-Mi). È utile acquistare un sintonizzatore digitale poco costoso e di imparare a usarlo. Ti mostrerà come accordare perfettamente lo strumento per quando ti eserciti. Certo che è importante anche accordare ad orecchio, ma ciò non toglie che ci si può avvalere sempre di un accordatore digitale.

Inizia a costruire il tuo vocabolario di accordi. Ci vorrà tempo prima di poter lontanamente suonare come Eddie van Halen. Al momento, è meglio tenere presente le nozioni di base.

È consigliabile investire in un manuale di chitarra per principianti di base oppure trovare le informazioni di cui hai bisogno su Internet. In primo luogo, devi imparare il modo corretto di tenere la chitarra e il plettro e il modo esatto per strimpellare.

Dopo ciò, bisogna costruire un vocabolario di accordi di base. Ciò dovrebbe includere la masterizzazione di accordi aperti in LA, DO, RE, MI, FA e SOL maggiore, nonché minori in forma aperta come AM, EM, REm e persino alcuni facili accordi di settima.

Dovresti imparare a suonare power chord (che, in realtà, non sono affatto accordi) così come le forme di barre mobili più comunemente usate come A, Am, E ed Em. Mentalmente, puoi imparare tutti questi accordi in una settimana se ci lavori. Fisicamente, ci vorrà molto tempo per diventare bravo.

Suonare la chitarra da solo: impara le canzoni che ami

Potresti essere sorpreso nel sapere che, gran parte della musica rock e country che ascolti, è basata su progressioni di accordi molto semplici. Imparando alcune delle canzoni che ami per poi suonarle, ti immergi nel contesto della musica reale. La maggior parte delle canzoni trascritte ha anche un elenco degli accordi che dovrai conoscere all’inizio, completo di diagrammi.

Pratica l’esercizio cromatico ogni giorno. Anche se puoi iniziare a suonare canzoni reali alla chitarra in tempi relativamente brevi, approfondire lo strumento richiede ancora più lavoro. Un metodo molto semplice è la pratica quotidiana di un esercizio chiamato esercizio cromatico.

Ecco il video di un tutorial per mettere in pratica la scala cromatica:

In realtà è molto semplice:

Suona una sesta nota di corda aperta, seguita dal primo tasto della sesta corda con il tuo primo dito (puntatore);

Quindi suona il secondo tasto sulla stessa corda con il secondo dito.

Poi, il terzo con il terzo dito (anulare);

Infine, suona il quarto tasto sulla sesta corda con il quarto dito (mignolo).

Ultimo suggerimento: sviluppa una forte etica nello studio della la chitarra. Molte persone pensano che per imparare qualcosa sia necessario un insegnante e spetta a quell’insegnante assicurarsi che imparino. Pensano di potersi presentare, fare solo ciò che è necessario, non toccare lo strumento tra le lezioni e, in qualche modo, diventare bravi con la chitarra.

Proprio come un insegnante richiede lo svolgimento di compiti a scuola, lo stesso devi fare quando impari a suonare la chitarra. Sia che tu scelga di prendere lezioni o suonare la chitarra da solo, devi dedicare del tempo allo strumento, oltre al materiale didattico. Più suoni, meglio è.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/chitarra-strumento-musicale-2276181/

