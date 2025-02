Come stiamo si legge nel sudore, e in futuro i sensori indossabili si ‘stamperanno’ in serie

Il futuro della medicina personalizzata potrebbe dipendere dall’analisi del sudore, consentendo ai medici di comprendere meglio le necessità dei pazienti e di somministrare nutrienti, metaboliti e farmaci appropriati. Per realizzare questo approccio, sono necessari sensori indossabili in grado di monitorare biomarcatori di salute specifici. Un team di scienziati del California Institute of Technology (Caltech) ha sviluppato una tecnica per produrre in serie sensori del sudore a lunga durata, utilizzando la stampa a getto d’inchiostro di matrici di nanoparticelle. Questi sensori possono monitorare in tempo reale vari biomarcatori, come vitamine e ormoni, permettendo interventi immediati.

I biosensori, già testati con successo su pazienti con long Covid e malati oncologici, sono progettati per una sorveglianza continua e non invasiva delle malattie croniche. Le nanoparticelle, formate in una soluzione che include molecole target, agiscono come “anticorpi artificiali”, generando un segnale elettrico in risposta alle molecole presenti nel sudore. Questo segnale indica non solo la presenza della molecola ma anche la sua concentrazione, rendendo i sensori ideali per misurazioni a lungo termine.

I ricercatori hanno dimostrato la versatilità delle nanoparticelle stampando matrici di sensori per misurare più biomarcatori contemporaneamente, come la vitamina C e triptofano. Inoltre, sono stati creati sensori per monitorare farmaci antitumorali in modo remoto. Questa tecnologia rappresenta un passo significativo verso la personalizzazione della terapia, non solo per il cancro, ma per molte altre malattie, e potrebbe persino essere impiantata per monitoraggio più accurato della farmacoterapia.