Come stanno veramente le cose

Ospite del programma Storie di Donne al Bivio, condotto da Monica Setta, Carmen Russo ha discusso del suo profondo amore per il marito Enzo Paolo Turchi, smentendo ancora una volta le voci riguardanti un presunto flirt con Stefano De Martino. La puntata andrà in onda sabato 26 ottobre e la showgirl ha approfittato dell’intervista per chiarire la solidità del suo rapporto con Turchi. Nonostante le recenti speculazioni sulla loro relazione, causate dalla partecipazione di Enzo Paolo al Grande Fratello, Carmen ha confermato che non c’è stato alcun tradimento da parte di entrambi.

Le voci su una crisi matrimoniale sono emerse quando Carmen è stata ospite nella casa del Grande Fratello, ma il marito ha cominciato a dubitare dell’affetto della moglie. Durante la sua permanenza nella casa, Carmen ha cercato di rassicurarlo, comprendendo che i pensieri negativi stavano influenzando il suo stato d’animo, specialmente riguardo alla nostalgia per la loro figlia Maria.

Carmen ha condiviso la fragilità di Enzo Paolo, riconoscendo i momenti di tristezza che ha vissuto nella casa. Ha voluto chiarire che mai ha pensato di tradirlo, ma ha visto la necessità di intervenire per combattere le insicurezze di lui. Durante l’intervista, Carmen ha anche affrontato le chiacchiere su un presunto flirt con Stefano De Martino, affermando con fermezza che non c’è mai stata una connessione speciale tra di loro. Ha specificato che non ha mai incontrato De Martino al di fuori delle circostanze professionali e che il suo unico grande amore è sempre stato Enzo Paolo.

Carmen Russo ha espresso il suo amore durevole per il marito, sottolineando che i pettegolezzi non hanno alcuna base e sono stati fraintesi. Ha descritto la sua relazione con Turchi come una storia d’amore che dura da 42 anni, evidenziando l’indissolubile legame che li unisce. Le sue dichiarazioni hanno l’obiettivo di riassicurare non solo il marito, ma anche i fan e il pubblico riguardo alla stabilità e alla sincerità del loro rapporto.