Come stanno le cose secondo l’ultimo bollettino

Le condizioni di Papa Francesco mostrano un lieve miglioramento, ma la prognosi resta riservata. Il bollettino medico del 24 febbraio comunica che il Pontefice non ha avuto nuove crisi respiratorie e che alcuni valori ematici sono migliorati. Tuttavia, continua l’ossigenoterapia, sebbene con flussi ridotti, e il monitoraggio della sua insufficienza renale al Policlinico Gemelli. I medici dichiarano che la situazione rimane complessa, ma l’insufficienza renale non desta preoccupazione.

Nonostante le segnalazioni positive, la prognosi rimane incerta a causa della fragilità generale del Papa. Nella mattinata del 24 febbraio, Francesco ha ricevuto l’Eucarestia e nel pomeriggio ha ripreso a lavorare, un segnale di determinazione a tornare alla routine. In serata, ha telefonato al parroco di Gaza, dimostrando attenzione verso le vicende internazionali, nonostante la malattia.

Nel frattempo, la Chiesa e i fedeli in tutto il mondo continuano a pregare per la sua salute. Il Vaticano ha annunciato che ogni sera alle 21 in Piazza San Pietro sarà recitato un Rosario per il Santo Padre, guidato dai cardinali e dai membri della Curia. Al Policlinico Gemelli, dove il Papa è ricoverato dal 14 febbraio, si tengono momenti di preghiera, inclusa un’adorazione eucaristica quotidiana. Il cappellano dell’ospedale ha invitato i fedeli a mantenere viva la speranza, sottolineando l’importanza di avere fede nel percorso che sta affrontando il Papa, in questo periodo di prova e vicinanza spirituale.