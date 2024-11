Come stanno e quando tornano

Il calcio continua nonostante i troppi infortuni e le preoccupazioni per la salute dei giocatori, dovuti all’aumento delle partite stabilito da UEFA e FIFA. Le squadre di Serie A si trovano a dover affrontare la tredicesima giornata di campionato con diversi giocatori infortunati o non in condizioni ottimali. La pausa per le Nazionali è l’opportunità per alcuni calciatori di recuperare, mentre per altri si trasforma in un ulteriore impegno che aggrava la situazione.

Recentemente, il centravanti della Juventus, Dusan Vlahovic, ha destato non poche preoccupazioni uscendo zoppicando dalla partita Serbia-Danimarca, finita 0-0. Si teme un infortunio muscolare e il giocatore dovrà sottoporsi a esami a Torino, ma la sua presenza nella sfida contro il Milan è incerta. Inoltre, la Juventus ha dovuto rinunciare a Juan Cuadrado, che ha dovuto interrompere la sua stagione per un grave infortunio al legamento crociato con la Colombia.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, attende notizie sulle condizioni di Romelu Lukaku e Scott McTominay, entrambi infortunati durante gli impegni con le rispettive Nazionali. Lukaku ha subito un’infiammazione al ginocchio e ha saltato la gara contro Israele, ma dovrebbe essere possibile il suo recupero per affrontare la Roma. McTominay, invece, ha sofferto un problema alla caviglia ed è in dubbio per il match contro il Napoli, dopo una brutta caduta durante la partita Polonia-Scozia.

Anche in casa Inter ci sono preoccupazioni: Hakan Calhanoglu ha tentato di rassicurare i tifosi riguardo al suo infortunio muscolare subito durante il match con la Turchia, ma il suo stato di forma rimane in dubbio per la partita contro l’Hellas Verona. Infine, Nuno Tavares, della Lazio, ha riportato un problema al ginocchio durante un allenamento con il Portogallo e non ha potuto partecipare alla partita contro la Croazia, tornando a Formello in anticipo.

Questa situazione dimostra che le squadre devono gestire con grande attenzione le risorse fisiche dei propri calciatori, per garantire la salute degli atleti e le prestazioni sul campo.