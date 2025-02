Come Stai: Un Messaggio Video Personale

Mauro Coruzzi, noto come Platinette, è nuovamente ricoverato in ospedale per accertamenti. L’annuncio è giunto da un video messaggio condiviso sui suoi profili social, dove si mostra dal letto d’ospedale, aggiornando i suoi seguaci. Nonostante le difficoltà nel parlare, probabilmente conseguenti all’ictus ischemico subito a marzo 2023, mantiene un atteggiamento ironico.

Nel video, registrato il 25 febbraio, Platinette scherza sul momento del ricovero, avvenuto poco prima del Festival di Sanremo, affermando: “Forse è stato un volere divino… questo disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo”. Rassicura i fan riguardo alla sua assenza forzata dagli eventi e spera di tornare a casa dopo un paio di settimane di controlli. Nel post che accompagna il video, cita la canzone “La cura per me” di Giorgia, presentata all’ultimo Festival.

Dopo l’ictus del 2023, Coruzzi ha affrontato un lungo percorso di riabilitazione e ha documentato la sua convalescenza sui social, raccontando sia le difficoltà sia la sua determinazione a tornare alla normalità. Recentemente ha dichiarato che il tempo passato è stato utile per capire la propria condizione e la forza necessaria per superare le sfide.

Attualmente, Platinette è ricoverato per monitorare le conseguenze dell’ictus. Sebbene il video evidenzi alcune difficoltà, il suo spirito positivo lascia sperare in un recupero e un possibile rientro a casa nelle prossime settimane. Al momento non sono disponibili ulteriori aggiornamenti sulla sua salute.