Come sta Nanni Moretti dopo l’ictus

Nanni Moretti, noto regista e attore italiano, è stato colpito da un infarto il 2 aprile e ricoverato d’urgenza in terapia intensiva all’Ospedale San Camillo di Roma. Dopo un intervento chirurgico, le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi resta riservata. La notizia del suo malore ha destato preoccupazione, specialmente durante il Festival del Cinema Francese, dove avrebbe dovuto partecipare a una proiezione. La regista Alice Rohrwacher ha espresso solidarietà in occasione della serata, evidenziando la vicinanza di tutti a Moretti. Questo non è il primo problema di salute che affronta, avendo già subito un infarto lo scorso ottobre prima della presentazione del film “Vittoria” a Napoli, occasione in cui tranquillizzò i suoi fan con un videomessaggio.

Oltre agli episodi cardiaci, Moretti ha combattuto due forme di tumore nella sua vita, un linfoma di Hodgkin negli anni ’90 e un secondo tumore rivelato nel 2017, curato con radioterapia. Nonostante queste sfide, ha mantenuto una carriera di successo nel cinema. Fino a poco prima del malore, sembrava in ottima forma, con un fitto programma di eventi. Recentemente, ha ricevuto un premio al Bif&st di Bari e ha partecipato a vari festival, interagendo con altri registi e attori. Il suo ultimo lavoro, “Il Sol dell’Avvenire”, è uscito nel 2023 e rappresenta una riflessione sul passato e il mondo del cinema, con Silvio Orlando nel ruolo principale. La vita di Nanni Moretti è stata dedicata al cinema, contribuendo in modo significativo alla cultura italiana.