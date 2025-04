Come Sta L’Unico Sopravvissuto: Una Richiesta

Thabet Suliman, 23 anni, è l’unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Faito. Dopo una settimana in coma, si è svegliato e le sue prime parole sono state per la sorella Janan, morta nell’incidente. Thabet, studente di Ingegneria, ha condiviso il momento del risveglio con il fratello Mohammed, medico a Tel Aviv, che lo ha assistito in ospedale. Attualmente, Thabet presenta fratture vertebrali e forti dolori agli arti inferiori, necessitando di un lungo percorso di recupero sia fisico che psicologico.

La sua memoria è afflitta da amnesie, ricorda solo alcuni frammenti legati all’incidente, come l’ambulanza che lo ha trasportato in ospedale e la presenza della sorella. Gli eventi dell’incidente saranno raccontati a Thabet con cautela. Nonostante i miglioramenti, richiederà supporto medico e psicologico. Mentre il fratello tornare a Tel Aviv, il padre si recherà in ospedale per stargli vicino.

L’incidente è avvenuto il 17 aprile, quando Thabet e Janan, in vacanza in Italia, hanno deciso di prendere la funivia. Nell’incidente hanno perso la vita quattro persone, tra cui Janan, Carmine Parlato, e due turisti britannici. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta, indagando su quattro membri dell’ente che gestisce l’infrastruttura, accusati di gestione negligente. La famiglia di Thabet continua a ricevere supporto mentre affronta questa difficile situazione e la comunità segue con attenzione il processo di guarigione del giovane.