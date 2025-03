Come sta, le notizie di oggi

Papa Francesco, ricoverato per polmonite bilaterale al Gemelli dal 14 febbraio, sta vivendo un periodo di stabilità secondo gli aggiornamenti del Vaticano. La notte scorsa il Pontefice ha avuto un riposo tranquillo e continua a rispondere bene ai trattamenti. La ventilazione meccanica non invasiva è stata alternata a periodi di ossigenoterapia, mantenendo una buona funzionalità respiratoria. Il Papa è apiretico e non presenta segni di infezione, poiché non ha mostrato leucocitosi. I parametri emodinamici sono stabili, e ha continuato a seguire una dieta solida e a svolgere fisioterapia respiratoria. Non ci sono stati episodi di broncospasmo, e il Santo Padre si è dimostrato vigile e orientato.

Il cardinale Angelo Bagnasco ha sottolineato che non è il momento di parlare di dimissioni, esprimendo la solidale preghiera del collegio cardinalizio per una pronta guarigione del Papa. Ha evidenziato l’importanza della vicinanza alla figura del Santo Padre, commentando che questa rappresenta già una forma di cura e sostegno. Le preghiere per Papa Francesco si stanno svolgendo in molte parrocchie, con iniziative come rosari e adorazioni eucaristiche.

Bagnasco ha anche affermato che la fede è l’elemento fondamentale, indipendentemente dalle condizioni fisiche del Papa, il quale continua ad essere l’anima della Chiesa. Secondo lui, le speculazioni sulle dimissioni sono inopportune, poiché il Papa, anche in questa situazione, è un riferimento essenziale per il popolo di Dio e conferma la fede della Chiesa.