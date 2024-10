Come sta la sedicenne e con chi si trova?

Anastasia Ronchi, una ragazza di 16 anni scomparsa da Viareggio, è stata ritrovata a Parigi grazie al programma “Chi l’ha visto?”. Era scomparsa all’inizio di settembre e, secondo le notizie, sta bene ed era in compagnia di Paul, un uomo di 42 anni, che sembra essere il suo fidanzato. La missione per ritrovarla è stata condotta dai giornalisti Raffaella Griggi e Gianlorenzo Gregoretti, che si sono recati in Francia dopo aver ricevuto segnalazioni da telespettatori.

Anastasia era un soggetto di preoccupazione per la sua famiglia, in particolare per il padre, Giancarlo, che ha espresso gratitudine verso chi l’ha aiutata. Dalla testimonianza di un italiano residente a Parigi, è emerso che Anastasia era con Paul e un altro clochard, seduti davanti a un supermercato e chiedendo aiuto ai passanti. Paul è descritto come una figura controversa a Viareggio, un senza fissa dimora con un passato difficile.

Secondo quanto emerso, Anastasia e Paul si erano conosciuti e innamorati a Viareggio prima di partire insieme per Parigi, dove lui ha promesso di portarla. La salute della ragazza era fonte di particolare preoccupazione per il padre, che temeva per il suo benessere, anche perché necessitava di terapie quotidiane. La scomparsa di Anastasia non è un evento isolato; nel 2023, era già sparita per dieci giorni prima di tornare a casa.

I familiari e le autorità sono stati sollevati dalla notizia del suo ritrovamento, e ora Anastasia, dopo aver vissuto settimane di tensione, sta bene e potrà presto tornare a Viareggio. La vicenda ha suscitato un’attenzione significativa, sottolineando l’importanza dei legami familiari e dell’informazione pubblica nel ritrovamento di persone scomparse.