come sta il marito di Paola Perego

Lucio Presta era arrivato in codice rosso al pronto soccorso in seguito all’incidente col trattore che gli aveva procurato la frattura dell’omero e di tre costole. Gli aggiornamenti sul suo stato di salute

Risale allo scorso maggio il grave incidente che ha visto coinvolto il noto personaggio televisivo Lucio Presta mentre si trovava in campagna. Il noto manager era a bordo del suo trattore quando, dopo essere caduto accidentalmente dal mezzo, è stato da esso stesso travolto. Immediata la corsa in ospedale in codice rosso: la diagnosi, che poteva essere fatalmente più grave, ha riguardato la frattura dell’omero e di tre costole. Da allora, fedele al suo fianco c’è sempre stata la moglie Paola Perego.

Lucio Presta aggiorna sul suo stato di salute

Da lei erano giunte un pò di tempo fa le rassicurazioni sulla graduale ripresa del marito. Adesso, invece, a parlare è lo stesso Presta, attraverso un post pubblicato su X.

Una decisione presa in primo luogo per ringraziare tutta l’equipe di medici che lo ha aiutato nei momenti più difficili e che ancora oggi lo sta seguendo nel suo processo di guarigione. Nel comunicato, il manager rivela alcuni dettagli inediti riguardanti l’incidente ed aggiorna il pubblico del web in merito alle sue attuali condizioni di salute.

Il messaggio di Lucio Presta

Attraverso un post pubblicato sul web, il manager racconta di quel fatidico 31 maggio quando si trovava nella sua residenza in campagna, intento a lavorare su di un trattore. L’improvvisa perdita di controllo del mezzo lo ha fatto finire all’interno di un dirupo, travolto dal mezzo stesso che stava guidando:

“Mentre lavoravo su un mezzo meccanico nella mia piccola tenuta di campagna, ho perso il controllo del mezzo stesso e sono caduto in un dirupo rotolando verso valle e sono stato colpito dal mezzo che poi ha continuato la sua corsa verso giù”.

Subito dopo l’incidente, Presta è stato accompagnato da un amico in ospedale, senza attendere l’arrivo dell’ambulanza. Ricoverato in codice rosso, il manager racconta di aver riportato diverse fratture:

“Non sono rimasto fermo, non ho aspettato i soccorsi per essere trasportato in sicurezza da mezzo idoneo a tale compito, mi sono quindi recato in condizioni precarie all’ospedale, dove in codice rosso sono stato immediatamente ricoverato per la valutazione dei danni riportati. Dopo gli accertamenti si è evidenziato la rottura di 3 costole e rottura del trochine e sottoscapolare e frattura omero”.

Gli aggiornamenti sull’attuale stato di salute

Lucio Presta, a distanza ormai di alcuni mesi dall’incidente, rivela che sta ancora attraversando un periodo di convalescenza e di ripresa:

“La guarigione totale è ancora una strada lunga, ma sentivo il bisogno di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito nell’emergenza, nella degenza post operatoria e nella cura recupero funzionalità”.

Un periodo certamente impegnativo per la coppia di coniugi che però, nonostante le avversità, ha saputo restare più che mai unita.