Come sta il leader di Azione?

Carlo Calenda, leader di Azione, ha raccontato in un’intervista a Rai Radio1 di aver perso 24 chili, passando da 105 a 81 chili. Scherzando, si è chiesto se questo possa tradursi in più voti, sottolineando l’importanza dell’aspetto fisico nella politica. Riguardo al festival di Sanremo, ha rivelato di non averlo seguito di recente, citando l’edizione condotta da Pippo Baudo nel 1985 come l’ultima che ricorda.

Calenda ha parlato anche del suo passato scolastico, raccontando di aver avuto buoni risultati fino alle medie, ma di aver faticato durante i primi tre anni di liceo a causa della sua ribellione, al punto da saltare le lezioni per giocare a biliardo. A 12 anni si fece un buco all’orecchio, una scelta che la madre accolse male, non permettendogli di rientrare in casa.

Affrontando temi più seri, ha annunciato l’intenzione di denunciare Facebook. Un video falsificato creato con intelligenza artificiale lo ritrae mentre consiglia un investimento, truffando diverse persone. Calenda ha riferito di aver ricevuto molte segnalazioni da utenti raggirati e ha chiesto la rimozione del video, che Facebook non ha eliminato. Ha sottolineato come tali pratiche debbano essere vietate, ribadendo la sua posizione contro la disinformazione e la manipolazione online.