Come sta Fedez dopo le rivelazioni di Corona: “Era qui a Sanremo”

Ieri sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro a Chiara Ferragni, che ha risposto affermando che la sua relazione con l’ex marito non fosse positiva e che ha cercato di proteggere la sua famiglia, evitando di esprimere pubblicamente le sue difficoltà. Questo ha suscitato preoccupazioni tra i fan riguardo allo stato d’animo di Fedez. Domenico Marocchi, noto inviato Rai, ha fornito aggiornamenti su Fedez durante un collegamento a La Volta Buona da Sanremo, dove il rapper ha provato il suo brano “Battito”, che affronta il tema della depressione.

Marocchi ha rassicurato gli spettatori affermando che Fedez si trovava in ottima forma, presentandosi rilassato e tranquillo durante le prove. Ha anche aggiunto che il rapper ha cantato bene, pur non avendo provato la cover di Masini. Secondo Marocchi, ci sono anche rumors riguardo a Chiara Ferragni, che ha detto che la cover non le sarebbe stata dedicata e che lei e Federico non si sentono, affermando di stare meglio senza di lui.

In conclusione, le dichiarazioni shock di Fabrizio Corona nel suo podcast non sembrano aver avuto un impatto negativo sulla serenità di Fedez e sulla sua preparazione per il Festival di Sanremo. Durante il festival, i grandi artisti hanno avuto modo di esibirsi e prepararsi, e nel caso di Fedez, nonostante le speculazioni, sembra stia affrontando la situazione con professionalità e determinazione.