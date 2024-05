come sta Christian Di Martino

Come sta il poliziotto dopo il drammatico evento che lo ha visto protagonista

Le notizie che giungono dall’ospedale Niguarda di Milano riguardo allo stato di salute del poliziotto Christian Di Martino sono molto positive. Dopo essere stato accoltellato gravemente alla stazione di Lambrate, Di Martino è finalmente sveglio, respira autonomamente e risponde alle domande dei medici. Tutti i segnali dicono che il poliziotto è ormai fuori pericolo e tornerà presto a riabbracciare la sua famiglia.

Le condizioni del viceispettore erano state subito definite critiche, con numerosi arresti cardiaci durante le operazioni chirurgiche e la necessità di 70 trasfusioni . La famiglia del poliziotto, proveniente da Salerno, si è immediatamente recata a Milano per stare al fianco del loro caro, così come la sua fidanzata.

Christian Di Martino e il suo collega stavano cercando di fermare un uomo di 37 anni che stava causando disordini e lanciando sassi in stazione. Nonostante i tentativi di fermarlo con il taser, l’uomo ha estratto un coltello e ha colpito Christian al rene, alla milza e al duodeno.

L’aggressore, Hassan Hamis, di nazionalità marocchina, è stato arrestato e il poliziotto trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a numerose operazioni; ancora si trova in terapia intensiva. Il coraggio dimostrato dal giovane Di Martino servirà come esempio di quanto possa essere tenace l’attaccamento alla vita. La strada verso la riabilitazione sarà lunga e difficile, ma nessun dubbio circa la sua forza di volontà.

La speranza ora è che Christian possa continuare a migliorare e superare questo tragico episodio finché sarà solo un aneddoto da raccontare quando sarà anziano ad amici e nipoti. La sua resilienza e il coraggio dimostrato in servizio sono motivo di orgoglio e ammirazione per tutti. L’intero corpo di polizia è accanto alla famiglia Di Martino per onorare il coraggioso collega, dimostrando anche la grande ammirazione che ha suscitato l’impresa di questo giovane vice ispettore.

