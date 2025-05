Come sta Berrettini? L’azzurro rassicura dagli Internazionali. È ‘sfida’ con Fognini.

Matteo Berrettini parteciperà agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid, Berrettini ha parlato delle sue condizioni in conferenza stampa. Ha dichiarato di sentirsi bene e di aver lavorato duramente per essere presente. Ha pianificato di giocare sabato e ha sottolineato l’importanza di ogni giorno per recuperare dall’infortunio all’addome, essendo consapevole delle difficoltà fisiche e mentali legate al suo stop.

Berrettini ha espresso che nei giorni successivi a Madrid ha dovuto affrontare timori e insicurezze, ma il supporto del suo team è stato fondamentale per non demoralizzarsi. Ha descritto l’infortunio all’addome come particolarmente complesso, evidenziando che, a differenza di un infortunio a una gamba, non concede margini di gestione. Ha anche considerato come la gestione del servizio possa alleviare il dolore, ma ha riconosciuto che questo potrebbe influire sulla precisione.

Ritornare al Foro Italico ha grande significato per lui, poiché è la sua città natale e ha sempre avuto successo qui. È fiducioso di ricevere un supporto caloroso dal pubblico e spera di godere dell’atmosfera che gli è stata in parte negata negli anni precedenti.

Il suo esordio potrebbe avvenire contro Fabio Fognini, il quale ha annunciato che quella sarà la sua ultima partecipazione. Berrettini ha sottolineato che la sua priorità è la salute, mentale e fisica, e ha riconosciuto il significato di Fognini nel tennis italiano, augurandogli il meglio per il futuro.