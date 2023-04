Come spazzolare il criceto a pelo lungo? Tutto ciò che dovresti sapere

Spazzole, pettini, ma davvero servono per i nostri piccoli mammiferi? Ebbene sì! Vediamo insieme come spazzolare il criceto a pelo lungo.

Chi decide di adottare un animale domestico, tende, giustamente, a domandarsi di cosa avrà bisogno per prendersi cura della propria palla di pelo.

Sebbene la maggior parte delle persone sa di aver bisogno di spazzole e pettini quando adottano un cane o un gatto, in quanto questi ultimi hanno bisogno di essere spazzolati per vari motivi, poche persone sono a conoscenza che tali oggetti possono essere utili anche quando si decide di adottare un criceto.

Nello specifico è necessario a volte, spazzolare il criceto a pelo lungo. Vediamo insieme nel seguente articolo come svolgere tale azione.

Spazzolare il criceto: ecco come fare

Se hai adottato un criceto a pelo lungo e ti stai domandando se ha bisogno di essere spazzolato, sappi che la risposta è sì.

Sebbene i criceti siano animali che tendono a pulire da soli il proprio pelo, e che non richiedono cure esagerate, alcuni di essi come il criceto dorato a pelo lungo, hanno bisogno di più attenzioni per quanto riguarda il loro mantello.

Infatti, il criceto dorato, proprio come ogni animale che presenta un mantello ricco di peli, come alcuni gatti e cani, ha bisogno di essere pettinato, per evitare che la sua pelliccia possa diventare aggrovigliata o arruffata.

Per spazzolare questo piccolo mammifero non abbiamo bisogno di molto tempo, ma è importante fare attenzione ai seguenti punti:

Spazzola : è necessario che la spazzola che utilizziamo per spazzolare il nostro piccolo criceto sia composta da setole morbide , in modo tale da evitare di graffiare il corpo delicato del nostro mammifero;

: è necessario che la spazzola che utilizziamo per spazzolare il nostro piccolo criceto sia , in modo tale da evitare di graffiare il corpo delicato del nostro mammifero; Maniera : anche il modo in cui si spazzola un animale è importante. Per evitare che il piccolo mammifero si faccia male, si spaventi o presenti una reazione negativa nei nostri confronti, è necessario maneggiare il criceto delicatamente e spazzolarlo con dolcezza;

: anche il è importante. Per evitare che il piccolo mammifero si faccia male, si spaventi o presenti una reazione negativa nei nostri confronti, è necessario maneggiare il criceto delicatamente e spazzolarlo con dolcezza; Metodo: infine è opportuno spazzolare il pelo del piccolo mammifero nella direzione in cui cresce, in modo tale da evitare la formazione di grovigli nel mantello.

Inoltre se il pelo del nostro criceto presenta nodi o grovigli, è necessario non forzare lo scioglimento di questi ultimi ma spazzolare delicatamente fino a che non si eliminano del tutto.

Facendo attenzione ai punti sopraelencati, spazzolare il proprio animale non risulterà affatto difficile. Ma quante volte bisogna spazzolare il piccolo mammifero?

Diversamente dal tempo in cui deve passare tra un lavaggio e un altro del criceto, sarebbe opportuno spazzolare quest’ultimo almeno 2 volte a settimana (se il criceto presenta un pelo abbastanza lungo). Tuttavia sarebbe opportuno chiedere consiglio al proprio veterinario.