Come sono arrivati i gatti in Cina? L’incredibile mistero è stato risolto.

Forse non lo sai, ma i gatti non erano presenti in Cina prima di circa 1.400 anni fa. Fino ad ora, si pensava che fossero arrivati lì durante la dinastia Han, ma nuove ricerche suggeriscono un’origine diversa. I primi gatti domestici in Cina sarebbero stati introdotti dai mercanti lungo la Via della Seta, una delle rotte commerciali più storiche. Prima dell’arrivo dei gatti domestici, in Cina esistevano solo gatti leopardo, i cui resti risalgono a oltre 5.000 anni fa. Tuttavia, queste specie non avevano un vero legame affettivo con gli esseri umani.

Tutti i gatti domestici moderni discendono da una sottospecie africana, il Felis silvestris lybica. Questi felini avrebbero cominciato a frequentare i villaggi del Medio Oriente circa 10.000 anni fa, attratti dai depositi di grano e dai roditori. Con il tempo, seguirono gli spostamenti umani, diffondendosi in Europa e in Asia. Gli scienziati hanno analizzato il DNA di felini provenienti da siti archeologici cinesi, trovando alcuni resti di gatti domestici risalenti al 73 d.C. dalla città muraria di Tongwan, lungo la Via della Seta. Questi gatti avevano una specifica firma genetica, rara in Europa, ma presente in un gatto trovato in Kazakistan.

Inizialmente, i gatti erano considerati animali esotici e simboli di prestigio. Con il tempo, conquistarono il cuore dei cinesi, venendo accolti con rituali religiosi. Così, la storia dei gatti, che hanno viaggiato attraverso continenti e culture, li ha portati a diventare parte integrante della vita delle persone.