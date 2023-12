Come sistemare casa all’arrivo di un gatto: quello che devi sapere

Sistemare casa all’arrivo di un gatto è d’obbligo, ma come farlo nel modo giusto per farlo sentire a suo agio? Ecco alcune indicazioni.

Sta per arrivare un gatto nella vostra famiglia o nella vostra casa e avete paura di non essere all’altezza per farlo stare bene come si deve? Niente paura, basta un po’ di buona volontà e fare piccole modifiche.

Vedremo, quindi, come sistemare casa con l’arrivo di un gatto, che sia un cucciolo o un gatto adulto, che sia proveniente dalla strada oppure da un rifugio. Ci sono alcuni elementi che sono indispensabili per tutti i mici.

Tutto questo serve per la sua comodità, per il suo benessere, ma anche per la sua sicurezza. A volte non si pensa a sufficienza a questo aspetto ed è bene farlo.

Come sistemare casa con un gatto in arrivo: cosa fare

Avete appena adottato un gatto, tutto è pronto per il suo arrivo a casa. Quindi, servono alcuni strumenti e alcuni oggetti per farlo sentire in un ambiente confortevole e adatto alle sue esigenze.

Il gatto ha origini lontane e selvagge. Anche se è stato addomesticato da tantissimo tempo, non ha perso la sua natura e il suo istinto. Quindi, è doveroso cercare un equilibrio tra questi elementi e un ambiente del tutto domestico.

Gioco

Per prima cosa pensiamo a come organizzare lo spazio in modo tale che il gatto possa giocare. Non dovete mai sottovalutare questo aspetto perché gli animali come i cani e i gatti sfogano le proprie energie attraverso il gioco con la propria persona di riferimento.

Infatti, attraverso questa attività si muovono, corrono, camminano, saltano e, inoltre, attivano il cervello per pensare dove è nascosto un oggetto o come raggiungere uno snack. Farlo sfogare vuol dire assecondare il suo istinto da predatore e avere poi un micio più socievole e tranquillo.

Ricordatevi di iniziare posizionando in casa un tiragraffi, magari piccolo all’inizio per abituarlo. È un accessorio utile per giocare e per farsi le unghie. Poi, provate con palline, topolini da rincorrere, ma anche giochi che potete controllare come la canna da pesca.

Sarà poi il gatto, in base al suo carattere, a scegliere i suoi giochi preferiti e riuscirete così a concentrarvi su una tipologia ben precisa.

Cuccia

Il gatto ha bisogno del suo posto sicuro, o più di uno, dover poter sentirsi al sicuro. Una volta che individuate il posto preferito del micio, è opportuno mettere una cuccia morbida e comoda in modo tale che possa anche riposare al meglio.

Il posto deve essere tranquillo, senza correnti d’aria, passaggio continuo di persone, poco rumoroso e caldo. Meglio si tratta di un posto nascosto o sopraelevato.

Ci sono diverse cucce disponibili in commercio, ma potete anche risparmiare soldi e farne una da soli. I gatti adorano le scatole, ad esempio.

Cibo e acqua

Non può mancare ovviamente l’alimentazione e l’idratazione. Il gatto deve avere un posto in cui poter mangiare senza problemi. Il posto dove mettere le sue ciotole deve essere pulito e appartato altrimenti il micio avrà difficoltà a mangiare o a bere.

Lettiera

Infine, dobbiamo pensare a dove il micio può fare i suoi bisogni. Per questo è necessario avere una lettiera e posizionarla in un posto comodo alle persone che ci sono in casa e al gatto. Deve essere facilmente accessibile e lontano dal suo cibo.