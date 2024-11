Come si trasmette, quali sintomi presenta e quali conseguenze ha l’infezione

Allarme legionella a Cesano Boscone, un comune alle porte di Milano, dove sono stati registrati diversi nuovi casi nella stessa area, il quartiere Tessera. Il sindaco Marco Pozza è stato informato dall’Agenzia di Tutela della Salute (Ats), che ha avviato campionamenti per identificare l’origine del batterio e pianificare eventuali interventi di sanificazione. Negli ultimi anni, la legionella ha suscitato preoccupazioni nella zona, con 56 casi segnalati da aprile a oggi tra Corsico e Buccinasco.

La legionellosi è un’infezione polmonare causata dal batterio Legionella pneumophila, che vive in ambienti acquatici, come fiumi, laghi, impianti idrici e piscine. La trasmissione avviene tramite l’inalazione di aerosol contenenti il batterio, che si forma in situazioni di ristagno d’acqua, come in impianti di aerazione o tubature poco manutenzionate. È importante sottolineare che non è possibile contrarre la legionella bevendo acqua o attraverso contatti diretti tra le persone.

I sintomi della legionellosi possono manifestarsi in due forme principali. La malattia del Legionario, che ha un periodo di incubazione di 2-10 giorni, presenta sintomi simili all’influenza, ma più gravi: febbre alta, debolezza, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola, tosse, dolore toracico e difficoltà respiratorie. L’altra forma, la febbre di Pontiac, è meno grave e si manifesta con sintomi simil-influenzali dopo 24-48 ore, risolvendosi in pochi giorni senza coinvolgere i polmoni.

La legionellosi può portare a complicazioni serie, come ascessi polmonari, insufficienza respiratoria, shock e insufficienza renale. Per la diagnosi sono necessari esami di laboratorio, in quanto la malattia presenta sintomi simili ad altre infezioni respiratorie. Il trattamento consiste principalmente in terapie antibiotiche, essendo la legionellosi di origine batterica.

Le autorità locali, in collaborazione con Aler, stanno lavorando per prevenire ulteriori contagi e garantire la salute pubblica. La situazione attuale richiede una rapida risposta per gestire l’emergenza sanitaria e informare la popolazione sui rischi associati alla legionella.