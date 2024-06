“Come si può ora senza di te” Gravissimo lutto in Rai, il dolore è immenso: lo straziante annuncio 

Un grave lutto si è verificato in casa Rai, causando un’enorme sofferenza in tutti coloro che lavorano in questo settore. Francesca Frongia è venuta a mancare all’improvviso. Tutti si sono stretti nel porgere le condoglianze alla famiglia.

Francesca Frongia

Ecco le parole di chi le ha voluto bene.

Chi era Francesca Frongia?

Francesca Frongia era una truccatrice che lavorava in Rai da molti anni, motivo per il quale era molto conosciuta e soprattutto amata non solo dai suoi colleghi, ma anche dai conduttori e dai presentatori vari. La donna ha iniziato a lavorare nei palinsesti della tv di Stato dal 1995.

Nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di truccare personaggi molto in vista della tv tra cui Bianca Guaccero e Federica Sciarelli. Le due donne, note presentatrici, hanno appreso con molta tristezza la notizia della sua dipartita, motivo per cui hanno deciso di rivolgerle un dolce pensiero in segno di omaggio.

Non sono ancora note le cause della morte della truccatrice, ma pare che tutto si sia verificato a seguito di una malattia ignota di cui nessuno sa nulla. Tutta la Rai si è quindi stretta in un cordoglio molto sentito per salutare un’ultima volta questa donna dolcissima e professionale.

I messaggi di cordoglio di Bianca Guaccero e Federica Sciarelli

Pare che tra le conduttrici più legate a Francesca fossero presenti anche Bianca Guaccero e Federica Sciarelli. Del resto la Frongia ha collaborato attivamente a molti programmi, tra cui per l’appunto “Chi l’ha visto?”. Federica Sciarelli Non riesco a contenerlo questo dolore, a non pensare a quanto sentirò la tua mancanza, alla tua voce. Quanto eri unica, lo sa bene chi ti conosce.