Come si pesa un polpo? Gli operatori lo mostrano in un video virale

Se vi siete mai chiesti come si pesa un polpo, il video virale pubblicato dal personale dell’acquario rende la scena chiara e divertente.

Chi ama gli animali di qualsiasi tipo, dai quattro zampe ai pesci, non ha problemi ad intraprendere una carriera che vede al centro di essa il loro benessere. Quando si lavora con gli esseri viventi è importante sapere con esattezza ciò che si fa per la loro salute. Dopotutto, non si vorrebbe mai assumere un guardiano di zoo o un pet sitter che non si preoccupa dell’animale di cui si occupa. Tra le cure necessarie c’è quella di mantenere sotto controllo il loro peso.

Il personale dell’acquario mostra come si pesa un polpo – VIDEO

Per le persone amanti della vita acquatica come squali, meduse e polpi, i lavori presso l’acquario possono essere interessanti. Dall’educare i visitatori come guida turistica al lavoro pratico con i pesci e gli animali, ci sono molti modi per entrare in contatto con l’acquario.

Chi è interessato a lavorare, o anche solo a visitare un acquario, sarà lieto di sapere come funziona il dietro le quinte del lavoro di un operatore di un acquario. Un video pubblicato dall’account TikTok de Aquarium of the Pacific, struttura che si trova in California, mostra nel dettaglio come il personale dell’acquario pesa un polpo.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Questo polpo gigante del Pacifico si chiama Goji ed è uno splendido esemplare pieno di personalità. Ama giocherellare con i suoi umani e fare il difficile quando viene addestrata ad entrare nel cesto apposito per poi essere pesato. Gli utenti di TikTok sono rimasti estasiati davanti al suo comportamento un po’ impertinente e simpatico. Ad alcuni ha pure ricordato un cane a peso morto quando non vuole essere preso in braccio.

Anche se si tratta di un processo piuttosto impegnativo per il polpo e il suo operatore, a rendere il tutto più incredibile è la voce paziente narrante del video. Il suo parlare lentamente ha fatto ridere di gusto milioni di utenti. “Tempo di giocare, non di pesare“, è probabilmente ciò che ha pensato il polpo.

@aquariumpacific How we weigh octopuses at the Aquarium! 🐙 #STEM #LearnOnTikTok #aquariumofthepacific #octopus ♬ Pop beat BGM / long version(1283324) – nightbird_bgm

I polpi sono noti per essere esemplari curiosi, giocosi e artisti della fuga. Tuttavia gli operatori sanno bene come trattare Goji e fino adesso non hanno mai riscontrato problemi e lo si può vedere benissimo dalla clip virale. Con maestria, e nonostante il polpo ribelle, riescono a pesarlo e a rimetterlo nell’acquario. Il video ha raccolto ben 7.3 milioni di visualizzazione e quasi 500 mila mi piace.