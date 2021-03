Troppo alti, bassi, borderline e comunque “fuori norma”. Test di laboratorio. Non per tutti, ma per almeno due o tre, il risultato può sforare. Ed è panico. Come è accaduto a Carlo che, appena finito di leggere sullo schermo la mail del laboratorio, impallidisce. Mai successo prima. Mai a lui che, a 73 anni, non se la cava male con la salute. Se si esclude un po’ di ipertensione, e qualche raro episodio colitico conseguenza di una diverticolosi intestinale, sarebbe proprio il soggetto che i medici definiscono in “buone condizioni fisiche”. Quindi, bastano solo controlli periodici. Ma a quanti altri Carlo, appartenente alla fascia di over 70 capita di ritrovarsi con gli esami sballati, soltanto perché quel parametro codificato come “normale” non coincide con il risultato e l’asterisco subito te lo piazza sotto gli occhi?

Insomma c’è da chiedersi quanto sia attendibile, in particolare per la popolazione anziana oggi così numericamente rilevante, lo schema assegnato agli screening ematologici e, quindi, alle strutture dove vengono effettuati.

Il presupposto da cui partire è quali sono le effettive esigenze dei controlli periodici dell’età avanzata. La terza, insomma. Come fa un arzillo vecchietto a scegliere quali esami fare? Affidarsi alla vecchia e (ormai obsoleta) enciclopedia medica oppure, ancor peggio, alla rete e ai consigli di doctor internet, non basta e può essere pericoloso. “Qualche anno fa, durante un corso di aggiornamento ai medici di famiglia – ricorda in premessa Giuseppe Castaldo, ordinario di Scienze tecniche di medicina di laboratorio alla Federico II di Napoli e ricercatore del Ceinge – parlando di inappropriatezza prescrittiva, rilevai che gli esami vengono prescritti in coppia, spesso indipendentemente da età e condizioni del paziente. E ce ne sono di celebri, Ves (velocità di eritrosedimentazione) con Tas (Titolo antistreptolisinico), PCR e Reuma test, colesterolo e trigliceridi, azotemia e creatinina, PT e PTT, T3 e T4. E niente c’è di più sbagliato. Un Tas può avere qualche significato in un bambino, in condizioni particolari, ma in un anziano non serve a nulla. La Ves ormai è superata da esami più moderni. Azotemia e creatinina non vanno eseguite insieme perché la seconda, da sola, è più che sufficiente a valutare la filtrazione renale. Se ho il dubbio di un danno pancreatico, la lipasi da sola è sufficiente. Un lieve aumento di colesterolo in un anziano magari induce restrizioni dietetiche inutili che gli portano via vitamine, oligoelementi e altri nutrienti che alla sua età sono ancor più essenziali. Il colesterolo è un esame che va eseguito nel giovane, e se si riscontra un aumento si deve intervenire subito per prevenire il danno cardiovascolare. In un anziano, ormai è tardi”.

Gli esami di laboratorio, e nessuno ne nega il valore, possono essere eseguiti anche in assenza di malattia per valutare – preventivamente – lo stato di salute. Ma anche in questo caso, spetta sempre al medico, in base a età e storia clinica dell’assistito, prescrivere quelli appropriati per poi interpretarne i risultati, senza bisogno dei range di riferimento. Controlli sì, ma senza strafare. Perché se poi, magari per semplice casualità statistica, qualche esame sfora, è panico.

Più complesso diventa il ragionamento che coinvolge la popolazione anziana: “Il laboratorio calcola i valori normali (o intervalli di riferimento) basandosi su un ampio numero di persone sane della propria popolazione, suddivise per fasce d’età e per sesso, ed eseguendo l’esame su un loro campione di sangue – spiega Castaldo – poi, arriva a una determinazione dei valori normali attraverso calcoli statistici abbastanza semplici”.

Il problema però è che diventa difficile adottare un sistema simile per gli anziani, semplicemente perché numericamente di perfettamente sani se ne trovano pochi. E un esempio attuale arriva proprio dalle sperimentazioni sui vaccini. “Non c’è laboratorio – avverte il professore – che abbia calcolato gli intervalli di riferimento specifici per queste età per tutti gli indici (analiti). E così, solo in pochi casi, il laboratorio è in grado di indicare i valori di riferimento specifici dell’anziano. Più spesso invece, il laboratorio inserisce valori generici, e i risultati degli esami del nonno finiscono fuori intervallo, generando preoccupazioni. Per lo più inutili”.

A stravolgere gli schemi ci ha pensato (fortunatamente) l’incremento demografico della terza età. E meno male, visto che grazie ai progressi della scienza e all’avvento di farmaci long-active, la vita media della popolazione è aumentata notevolmente, e pure in rapida progressione. Così, se fino a due decenni fa i 70enni erano il traguardo per l’uomo e poco di più per la donna, oggi entrambi superano gli 80 e spesso pure i 90. Una fascia, quella dei nostri anziani, che sta assaporando anche un graduale aumento dello stato di benessere. E meglio stanno, più pressante si fa la loro richiesta di un fisico che si esprima al meglio. Un “bisogno di salute” completamente nuovo, al quale forse non siamo ancora preparati, commenta lo specialista. Di qui, torna a farsi sentire l’esigenza di una correttezza prescrittiva modulata su una categoria finora tenuta in poco conto per scarsità numerica. “È inutile controllare il Tas o il colesterolo a un vecchietto (anzi, la medicina di oggi inizia a porre l’accento sui rischi di valori troppo bassi che rischiano di facilitare lo sviluppo di depressione) – avverte Castaldo – servono test nuovi, che monitorino lo stato di nutrizione dell’anziano, magari minato dalla perdita dei denti o da rallentamenti della digestione. Nell’anziano il metabolismo osseo diventa più fragile e il suo apparato muscolare si rivela ormai indebolito. E quindi, ad esempio, potrebbero tornare utili esami come il dosaggio di vitamine, di oligoelementi essenziali, del metabolismo del calcio, e così via”.

I valori e il fattore tempo

I valori di riferimento sono un indice “statico”. A volte occorre considerare come cambiano i valori di un analita nel tempo, e con che rapidità. “Per esempio, in un individuo di una determinata età il PSA (antigene prostata specifico) è normale fino ad un valore di 3 – è il raffronto cui si affida Castaldo – se io riscontro stabilmente da anni un valore di 3, e l’urologo mi ha diagnosticato una iperplasia benigna della prostata, magari non mi preoccupo. Ma se ho un valore stabile di 1, poi dopo qualche mese il valore passa a 2 e poi a 3, comincio a sentirmi un po’ meno tranquillo anche se il valore è ancora all’interno dei valori di riferimento. Questo concetto, ben noto agli autori americani come “lead-time”, per alcuni analisti è molto più utile dei valori di riferimento”.

A vent’anni dall’inizio del terzo millennio anche i report delle analisi avrebbero bisogno di un restauro. Di sostanza più che di forma, ovviamente. Ed è la strada su cui sembrano allinearsi gli scienziati. Racconta Marcello Ciaccio, ordinario di Biochimica clinica all’università di Palermo: “Oggi, più d’una società scientifica di Medicina di Laboratorio, sta iniziando a rivedere il concetto di intervalli di riferimento in un’ottica più moderna: quella della medicina personalizzata. Per esempio, una scuola di pensiero lanciata qualche anno fa dal professor Francesco Salvatore (ex-presidente della Sibioc, la maggiore società italiana del settore), propose di creare intervalli di riferimento individuali. Per dirla in modo banale, ogni persona in periodo di benessere esegue gli esami di laboratorio. Poi, successivamente, a distanza di qualche tempo, si sottopone a nuovi, periodici, controlli (sempre in assenza di malattia), almeno per due, tre volte. Con questo sistema otterrà i valori di riferimento suoi e di nessun altro. E in futuro, potrà confrontare i risultati ottenuti proprio con gli intervalli di riferimento che gli appartengono. Quando apparirà un significativo scostamento degli indici, allora potrà scattare, a buon ragione, il segnale di allarme”.

Un’idea innovativa, concepita non troppo tempo fa che, sottolineano gli esperti, andrebbe presa in considerazione a tutela dei rappresentanti dell’età senile. Un’età destinata, in un futuro non troppo lontano, a diventare maggioranza. Silenziosa per ora, ma certamente degna di un monitoraggio che tuteli e preservi il fragile equilibrio dei tanti over 80 e 90 di questo mondo. Conclude Ciaccio: “E solo il medico di famiglia è in grado di dirimere dubbi, rassicurare o suonare il campanello d’allarme. Anche sugli esami da prescrivere, in un’ottica di salute mirata e, perché no, risparmio di risorse”.