“Lo svezzamento consiste nella graduale introduzione degli alimenti adatti al bambino in modo da arricchiere la sua dieta, prima costituita esclusivamente da latte. Si comincia da una patata, una zucchina e una carota, poi mais e tapioca o crema di riso e carne liofilizzata”, spiega la pediatra Elena Bozzola, segretario nazionale della Società italiana di pediatria. Quando iniziare? “Dipende dal bambino, ma è consigliabile tra i quattro e i sei mesi di vita”, aggiunge la pediatra. I suoi consigli: “Non forziamo il bambino, permettiamogli di toccare il cibo ma non di pasticciare troppo, non insistiamo ma non desistiamo facilmente, non preoccupiamoci di quanto mangia ma di quanto cresce”

Riprese di Sonny Anzelotti

Montaggio di Lorenzo Urbani