come si fa in tutte le varianti

Al limone, alle erbe, con il tartufo e versioni più specifiche per carne o pesce. Ecco come preparare il burro aromatizzato.

Il burro aromatizzato è un ingrediente tipico della cucina Mitteleuropea, in particolare di Francia e Germania. In questi due stati infatti è molto viva l’usanza di accompagnare le pietanze, soprattutto carne e pesce, con un dischetto di burro aromatizzato. Questo tocco di semplicità è in grado di svoltare completamente la natura del piatto.

Ma come si prepara il burro aromatizzato fatto in casa? La base di partenza è proprio un burro che deve essere di qualità. Se non l’avete mai fatto, vi consigliamo di provare a realizzare una di queste versioni con il burro salato: sentirete che delizia. In alternativa potete aggiungere un pizzico di sale in fase di lavorazione.

Burro aromatizzato

Come preparare il burro aromatizzato

Per prima cosa togliete il burro dal frigorifero, tagliatelo a tocchetti e lasciatelo a temperatura ambiente per qualche ora. Volendo potete anche realizzare il burro fatto in casa. Una volta raggiunta la consistenza del burro pomata, lavoratelo poi con le fruste elettriche per qualche istante, aggiungendo gli ingredienti scelti per aromatizzarlo. Poco sotto trovate dosi e proporzioni per realizzare diversi tipi di burro salato. Una volta che gli aromi si saranno amalgamati, trasferite il burro su un foglio di carta forno e arrotolatelo, chiudendo a caramella. Lasciatelo riposare in frigorifero per qualche ora almeno prima di utilizzarlo.

Le varianti per preparare il burro aromatizzato

Questo burro è ottimo spalmato sul pane tostato, con i grissini, sulla carne o il pesce grigliati o cotti a vapore ma anche con le verdure. Ecco quali sono i tipi di burro aromatizzato facili da fare:

Burro aromatizzato al limone : unite al burro il succo filtrato di un limone e la scorza dello stesso. A piacere un pizzico di sale.

: unite al burro il succo filtrato di un limone e la scorza dello stesso. A piacere un pizzico di sale. Burro agli agrumi : stesso discorso del precedente scegliendo tra pompelmo, arancia e lime. Ricordatevi di grattugiare la buccia senza però prelevare la parte bianca.

: stesso discorso del precedente scegliendo tra pompelmo, arancia e lime. Ricordatevi di grattugiare la buccia senza però prelevare la parte bianca. Burro aromatizzato al tartufo : grattugiatene 70-80 grammi e unitelo al burro. È ottimo sia per mantecare il risotto che per accompagnare la carne.

: grattugiatene 70-80 grammi e unitelo al burro. È ottimo sia per mantecare il risotto che per accompagnare la carne. Burro al basilico : tritate un ciuffo di basilico al coltello e unitelo al burro pomata. L’aggiunta di mezzo spicchio di aglio lo renderà ancor più gustoso.

: tritate un ciuffo di basilico al coltello e unitelo al burro pomata. L’aggiunta di mezzo spicchio di aglio lo renderà ancor più gustoso. Burro alle erbe: è forse il più famoso e versatile e si può realizzare sia con un unico tipo di erbe aromatiche che con una miscela. Noi vi consigliamo timo, maggiorana, menta e prezzemolo. Dovrete ottenerne 1 cucchiaio abbondante una volta tritati.

Se utilizzate delle erbe fresche vi consigliamo di riporre il burro in freezer anziché in frigorifero perché potrebbe irrancidirsi. È possibile realizzare un ottimo burro aromatizzato per carne aggiungendo al burro salvia, rosmarino, ginepro e aglio tritati. Per il pesce invece andate sul classico con prezzemolo, aglio e scorza di limone.

Per ottenere un burro spalmabile potete aggiungere, in fase di lavorazione con le fruste elettriche, 30 ml di olio di semi.

Conservazione

Il burro aromatizzato si mantiene in frigorifero fino alla data di scadenza del burro stesso. In alternativa è possibile congelarlo.