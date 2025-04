Come si è concluso il primo grado

La procura generale di Bologna ha chiesto l’ergastolo per i cinque imputati coinvolti nell’omicidio di Saman Abbas, una giovane di 18 anni di origine pakistana uccisa nel 2021 a Novellara. Gli imputati sono i suoi genitori, lo zio e due cugini, accusati di omicidio e soppressione di cadavere. La procuratrice Silvia Marzocchi ha sottolineato la necessità di una pena esemplare, evidenziando la gravità del crimine e chiedendo anche l’isolamento diurno per un anno per i familiari della vittima.

Nel primo grado di giudizio, il padre e la madre di Saman erano stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio aveva ricevuto una pena di 14 anni. I due cugini, invece, erano stati assolti. Durante il processo, è emerso che l’omicidio e l’occultamento del corpo sono stati commessi principalmente dallo zio, Danish Hasnain, che ha anche accusato i cugini di aver scavato la fossa e seppellito Saman.

Oltre alla richiesta di ergastolo, la procuratrice ha anche chiesto di riconsiderare il ruolo di Ali Haider Abbas, il fratello di Saman, che ha sempre testimoniato contro la famiglia. Nonostante fosse stato implicato in una lite, la Marzocchi ha posto l’accento sul fatto che anche lui sia stato vittima della situazione familiare. La tragedia di Saman è vista come una condanna a morte eseguita dalla famiglia per la sua volontà di autodeterminarsi, contraria a un matrimonio combinato.