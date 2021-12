Per attivare la domiciliazione bancaria dei contributi è necessario accedere alla propria area riservata del sito www.enpam.it e compilare il modulo per autorizzare l’addebito diretto. Si può anche scegliere in quante rate pagare i contributi. La domiciliazione richiesta per la Quota A è valida automaticamente anche per la Quota B e viceversa. Tutte le informazioni sulla domiciliazione bancaria si trovano qui.

