Come Sfruttare al Meglio le Sue Funzionalità

OpenAI ha annunciato il lancio di GPT-4.1 e del suo modello ridotto, GPT-4.1 mini, integrati in ChatGPT. Questo aggiornamento rappresenta un significativo miglioramento nelle capacità di intelligenza artificiale per utenti professionali e quotidiani, con un focus particolare su programmazione e gestione di compiti complessi. GPT-4.1 offre performance superiori nella scrittura di codice e nella comprensione di istruzioni complesse, risultando particolarmente utile per sviluppatori software e professionisti della data science.

Il nuovo modello è disponibile per gli abbonati a piani Plus, Pro e Team, mentre GPT-4.1 mini è accessibile anche agli utenti gratuiti, ampliando così il pubblico. Tra le novità, la finestra di contesto di GPT-4.1 consente di elaborare fino a 1 milione di token, permettendo l’analisi di documenti molto lunghi. Tuttavia, non è chiaro se questo limite si applicherà anche all’interfaccia di ChatGPT per gli utenti consumer.

OpenAI ha lanciato GPT-4.1 in un contesto competitivo, in cui Google ha potenziato il proprio chatbot Gemini, integrandolo con GitHub. L’azienda ha risposto a preoccupazioni sulla trasparenza del rilascio, sottolineando che, essendo GPT-4.1 un modello non di avanguardia, non era necessaria una dettagliata valutazione della sicurezza.

Per accedere a GPT-4.1, gli utenti devono semplicemente selezionare il modello desiderato dal menù di ChatGPT, disponibile sia su desktop che su mobile. Gli utenti senza abbonamento possono utilizzare GPT-4.1 mini come alternativa gratuita.

Fonte: www.geopop.it