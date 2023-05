come scegliere l’alimentazione migliore per il cane

Per il cane è più opportuno il cibo secco o il cibo umido? Vediamo qual è la combinazione migliore secondo gli esperti.

Quando si decide di prendere un cane è fondamentale prepararsi a dovere per questa scelta perché un cane è un essere vivente e non un giocattolo. Questo significa che occorre valutare se si hanno le condizioni necessarie e se si può garantire il suo benessere.

Uno degli aspetti fondamentali è l’alimentazione. Un cane in casa con noi non può procurarsi da solo il cibo e dobbiamo essere noi a fornirgli quello giusto.

Ma cos’è meglio fare per il cane, cibo secco o cibo umido? A volte non si sa che cosa fare, quali prodotti comprare dal momento che sul mercato ce ne sono così tanti.

Vediamo, però, che cosa dicono gli esperti su questo argomento e vi anticipiamo già che la risposta corretta è una combinazione di entrambi, ma ecco i motivi e i benefici qui di seguito.

Cibo secco o umido per il cane: la combinazione giusta secondo gli esperti

L’alimentazione deve essere adeguata dai primi giorni di vita di un cane in modo da poter condurlo all’età adulta nelle migliori condizioni possibili.

Ci sono persone che non si informano abbastanza su cos’è giusto e sbagliato, pensiamo, ad esempio, a quali ossa dare al cane e quelle che invece sarebbero dannose e pericolose.

Allo stesso modo, in molti decidono di dare solo crocchette al cane, oppure solamente cibo umido. Altri possono decidere di dare al proprio animale gli avanzi della propria tavola.

Così non va bene per la sua salute. È vero che l’alimentazione deve essere adeguata alla razza, all’età, al peso e ad eventuali problemi di salute, ma ci sono delle regole generali da rispettare.

Una di queste è l’alimentazione mista composta da cibo secco e cibo umido. In questo modo il cane può avere tutti i nutrienti che gli servono.

In commercio ci sono già dei prodotti ibridi, senza bisogno di dover comprare ogni volta l’uno e l’altro in modo separato. Studi scientifici hanno dimostrato che è la scelta giusta per il giusto equilibrio tra tutte le sostanze che servono all’organismo canino.

Naturalmente, però, per ogni decisione oppure ogni cambiamento nella dieta dei nostri amici a quattro zampe bisogna sempre consultare il veterinario di fiducia.

I vantaggi della dieta ibrida

Questo tipo di alimentazione, formata da cibo secco e cibo umido insieme, comporta una serie di benefici molto importanti per la salute di un cane.

Eccone un piccolo elenco:

dà maggiore sazietà

è più appetitoso per il cane perché ci sono sapori e consistenze diverse

per il cane perché ci sono sapori e consistenze diverse il cane mangia e nel frattempo si diverte

il cibo secco aiuta l’igiene orale

il cibo umido dà maggiore idratazione

Questi elementi sono già sufficienti per decidere di dare al proprio cane un’alimentazione basata sia su cibo secco che umido. Ogni esperto è d’accordo nel dire che sia quella più completa.