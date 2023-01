Come scaricare l’app del FantaSanremo 2023: il tutorial

Come scaricare l’app di FantaSanremo 2023: il tutorial che ti spiega, passo dopo passo, come riuscirci.

Non è Sanremo senza FantaSanremo! Il 2023 sarà l’anno della definitiva consacrazione per il gioco dedicato al Festival, già ampiamente sdoganato durante l’ultima edizione, vinta dalla “queen” Emma Marrone. Un’artista che si è talmente prestata al fantagame, da diventare parte integrante dell’iconcina ufficiale dell’app. Cosa? Non sapevi che esistesse un’app per il FantaSanremo? Ebbene sì, non solo esiste, ma è anche facilissima da scaricare. Ecco come fare su iOS e Android.

Come scaricare l’app del FantaSanremo 2023 su iPhone

Niente App Store o Play Store. Non è lì che si può trovare la mitica web-app dedicata al fantagiuoco più amato dagli italiani. Per scaricarla è infatti necessario, semplicemente, navigare su internet utilizzando determinati browser.

Emma Marrone

Se possiedi un iPhone e vuoi utilizzare il tuo iPad per giocare al FantaSanremo 2023, non devi far altro che andare sul sito ufficiale direttamente da Safari. Una volta entrato nel sito, clicca su Gioca. A questo punto, premi il tasto Condividi (lo trovi nella barra in basso e al centro del telefono) e scorri fino ad arrivare su Aggiungi alla schermata Home. Fatto questo, non ti resta che rinominare l’app come preferisci e dare conferma. Semplice, no?

Come scaricare l’app su Android

Non hai un iPhone ma uno smartphone Android? Preferisci utilizzare il tuo amatissimo tablet? Non c’è alcun problema. L’app è disponibile anche per chi non possiede dispositivi iOS. Per scaricare un’app con Android devi navigare con Chrome. Entra nel sito di FantaSanremo e clicca ancora una volta su Gioca.

A questo punto dovrai premere sui tre puntini in alto a destra e scegliere la voce Installa App, dando ovviamente conferma. E il gioco è fatto! Non resta che divertirti a creare la tua squadra, entrare nelle leghe che più ami e così via.

Di seguito il video con il tutorial ufficiale pubblicato dagli organizzatori del FantaSanremo: