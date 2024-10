Come sarebbe morto l’ex membro degli One Direction

Rivelati i risultati dell’autopsia effettuata sul cantante Liam Payne, ex membro della celebre boy band One Direction, la cui morte ha sconvolto milioni di fan in tutto il mondo. Il cantante britannico, 31 anni, è deceduto a Buenos Aires a seguito di una caduta dal balcone della sua stanza d’hotel, situata al terzo piano dell’Hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo della capitale argentina.

L’autopsia ha confermato che la caduta ha provocato traumi multipli e gravi emorragie interne ed esterne. Secondo il rapporto preliminare dei medici legali, “Le ferite alla testa sono state decisive per il decesso”. Tra le lesioni più gravi, è stata identificata una frattura alla base del cranio, considerata letale dagli operatori medici arrivati per primi sul posto.

Le circostanze della caduta sono ancora oggetto di indagini approfondite. Le autorità hanno interrogato cinque testimoni per chiarire le ultime ore di Payne. Nella stanza dell’hotel è stata trovata una situazione di caos, con vari oggetti distrutti e la presenza di sostanze stupefacenti e alcol. La polizia ha sequestrato diverse prove, alimentando i sospetti che Payne potesse aver assunto droghe poco prima della sua morte.

La scena nel room presenta elementi inquietanti: un televisore distrutto, una vasca da bagno con candele spezzate e una scrivania ricoperta di fogli di alluminio. Inoltre, è stata rilevata polvere bianca in vari punti della stanza, confermando l’ipotesi di consumo di stupefacenti nelle ore precedenti alla tragedia.

Nonostante i dettagli emersi, molte domande rimangono senza risposta e gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano stati altri fattori che abbiano influenzato l’esito tragico della notte di Payne.

Il mondo piange la perdita di una figura iconica della musica moderna, la cui vita è stata segnata da straordinari successi e sfide personali. Payne, noto per il suo carisma e la sua voce, ha conquistato i cuori di tantissimi fan. In seguito alla tragedia, migliaia di fan si sono riuniti davanti all’hotel per onorare la sua memoria, ricordando le sue lotte e il peso della fama che ha affrontato.