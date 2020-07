Leggerezza, spensieratezza, divertimento: l’estate dei ragazzi è sempre stata attesa sull’onda di questi intenti, prima della pandemia da Covid19. L’estate del 2020, pur velata dagli stessi obiettivi da portare con sé in vacanza, ha un che di strano nell’aria. È arrivata dopo lunghi mesi passati in casa, a fare didattica a distanza, a tentare di digitalizzare tutta la famiglia per mantenere rapporti con i cari che non si potevano andare a trovare, a vedere gli amici su una app, prima di poterli incontrare di nuovo, quando si sono allentate le restrizioni, mantenendo però un distanziamento fisico di almeno un metro e indossando una mascherina. Le conseguenze delle repentine privazioni della libertà per allentare i contagi, le abbiamo viste e continuiamo a vederle: è aumentata l’ansia dei giovani, alcuni hanno manifestato attacchi di panico, altri, nonostante l’allentamento delle misure restrittive, hanno preferito rimanere nelle loro stanze, al sicuro dai pericoli e dalla condivisione sociale.

C’è chi tra i giovani ha scambiato il giorno per la notte e viceversa, chi ha preferito rifugiarsi nei confort food per lenire lo stress dei mesi passati facendo salire l’ago della bilancia, e chi al contrario ha utilizzato questo tempo per curare di più le scelte alimentari, iniziare o continuare uno sport a casa, dedicarsi a un hobby lasciato in sospeso. C’è poi chi ha trasgredito tutte le regole di sicurezza, assembrandosi in casa di amici, per recuperare le feste mancate.

L’estate e le vacanze del 2020 dei giovani non saranno come le altre: saranno strane, appunto, anche per le conseguenze psicofisiche dello stress protratto durante le fasi della pandemia. In alcuni casi saranno più riflessive, il Covid ci ha messo di fronte alla vulnerabilità dell’umano, ci ha mostrato ancor con più forza quanto siano importanti le relazioni sociali e quanto i social, seppur siano stati salvifici in alcuni casi, da soli non siano sufficienti a colmare la mancanza del contatto in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo tutti, non solo i giovani, l’opportunità di iniziare una convivenza più equilibrata con il sociale e i social.

Gli adulti di riferimento e il gruppo dei pari, per far sì che l’obiettivo sia raggiunto più agilmente, anche in vacanza potrebbero quindi cogliere l’occasione per parlare di cosa si prova nel ritrovarsi, nonostante lo si debba fare ancora a debita distanza, e sempre con le dovute misure di precauzione, almeno fino a quando dovremo convivere con il virus. Sarà l’estate delle vacanze responsabili: bisognerà aiutare i giovani a non negare le paure e a contenerle, affinché non diventino panico ma siano la consapevolezza che li spinge al rispetto di se stessi e degli altri. Sarà il momento della condivisione, sulla spinta della creatività di nuovi modi di stare insieme in sicurezza. Lo stimolo a trovare nuove forme di creatività, quindi, potrebbe essere un dono dell’estate 2020. Un allenamento che si rivelerà utile per contrastare altri momenti difficili che la vita potrebbe riservare nel percorso di crescita personale.

* psicologo, psicoterapeuta, docente universitario e presidente dell’Ass.ne Naz.le Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, GAP e cyberbullismo)