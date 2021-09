L’iPhone 14 è già dietro l’angolo. Abbiamo fatto appena in tempo a provare in anteprima l’ultimo arrivato nella serie di telefoni Apple che già circolano indiscrezioni piuttosto sostanziose su come sarà la prossima generazione.

È anche normale che sia così, perché in effetti la progettazione e pianificazione di un nuovo apparecchio inizia più o meno due anni prima la sua messa in commercio: la scelta delle tecnologie (scommettendo che arriveranno a maturazione dal punto di vista della produzione industriale) e la pianificazione della filiera produttiva (le centinaia di micro componenti vengono commissionate ad aziende terze che devono allestire programmi di produzione capaci di realizzare volumi di milioni di pezzi alla settimana).

Detto questo, le indiscrezioni sono diventate nel caso di Apple una specie di sport e, per quanto non debbano essere considerate niente più che pettegolezzi (quali in effetti sono) danno comunque una buona idea di quali sono le tecnologie “possibili” e di quali sono i gusti del grande pubblico.

Il primo pettegolezzo è sulla strutturazione del portafoglio prodotti: Apple l’anno prossimo eliminerebbe l’iPhone mini riducendo la lineup dei prodotti a tre: uno “normale” e due Pro. Questo avverrebbe perché sarebbe in preparazione la terza iterazione dell’iPhone SE, rinnovati nel 2020, che nel 2022 perderebbe il bottone che fa da sensore per l’impronta digitale, acquisirebbe uno schermo più grande sempre con piccole dimensioni e diventerebbe a tutti gli effetti l’iPhone mini del futuro. Inoltre, Apple manterrebbe gli attuali telefoni in catalogo come versioni economiche da vendere (con tagli di memoria differenti), diminuendo la pressione sui fornitori che potrebbero così ammortizzare le linee di produzione per un periodo di tempo più lungo. La scelta avrebbe senso anche perché la tecnologia chiave del rinnovamento dell’attuale generazione di smartphone, cioè il 5G, si sta stabilizzando e gli apparecchi dotati del chip dedicato hanno una vendibilità e aspettativa di vita maggiore di quelli limitati al solo 4G. Inoltre, Apple abbasserebbe il prezzo di entrata degli iPhone, con modelli che possano fare concorrenza anche alle fasce medie dei prodotti concorrenti.

L’altro grande cambiamento tecnologico, secondo le indiscrezioni, sarebbe quello dei fornitori di display: gli attuali iPhone 13 e 13 Pro utilizzano le produzioni di Lg e Samsung per gli schermi Oled di tipo LTPS (low temperature polycrystalline silicon) per gli iPhone 13 e LTPO TFT per i Pro. Adesso, secondo le indiscrezioni, un terzo fornitore di schermi, la Boe, fornirà quelli più economici di tipo LTPS a un iPhone più economico. Il vantaggio degli schermi LTPO si traducono invece non solo in un risparmio di tipo energetico ma anche nella possibilità di regolare la frequenza di aggiornamento del contenuto dello schermo: gli attuali iPhone 13 Pro possono passare da un refresh di 120 Hz a una velocità bassissima (fino a 1 Hz) se lo schermo non presenta contenuti in movimento. Anche Oppo e Xiaomi stanno pianificando di investire su questa tecnologia su cui Samsung già da tempo.

I dispositivi del 2022 potrebbero inoltre avere una videocamera “annegata” nello schermo, e quindi essere privi di “tacca” (che nel 13 si è già ridotta) e una videocamera posteriore grandangolare da 48 megapixel, che sarebbe la base per l’utilizzo delle altre due (dotate di angoli di visione “normali” o tele) con forme di fotografia computazionale sempre più sofisticata, e infine forse un cambio nel design degli apparecchi. Molti dei primi render mostrano delle fotocamere finalmente a filo con il resto dello chassis e il ritorno dei pulsanti torndi per la regolazione del volume, com’erano su iPhone 4.